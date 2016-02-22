Meclis Genel Kurulu Toplantısında Alınan Son Kararlar

YENİLENEBİLİR ENERJİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Yenilenebilir Enerji (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul ederek bugünkü toplantısını tamamladı.

DİNÇYÜREK

Tasarının görüşülmesi sırasında söz alan DPUG Milletvekili Hakan Dinçyürek, yenilenebilir enerji kullanımının ülkede artırılması gerektiğini belirterek, dünya ile enterkonnekte sistem olmadığı için yenilenebilir enerji payının yüzde 5’i geçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Dinçyürek, dünya ile enterkonnekte olabilmek için Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesinin gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Dinçyürek, yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi bağlamında KDV alınmasının kaldırılmasının gerektiğini söyledi.

Dinçyürek, yenilenebilir enerjinin teşvikini destekleyen yasaların gelmesini beklediklerini,hükümete bunu destekleyecek yasalar getirmesini önerdi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da konutlarda kabul edilmesine karşın işyerlerinde yenilenebilir enerjide mahsuplaşmanın sağlanmadığını kaydetti.

Tatar, kablo ile Türkiye’den elektrik getirilmesinin teknik olarak mahsuplaşmaya imkan vereceğini, ayrıca bunun yakıt kullanımını azaltarak çevre kirliliğini de azaltacağını ifade etti.

Tatar, tasarının değişiklik önerisinin bir hatanın düzeltilmesi olduğunu, su ile elektriğin beraber düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

ŞAHALİ

Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali ise herhangi bir teşvikin iptal edilmesinin söz konusu olmadığını,değişiklik yasa tasarısının sehven yapılmış bir hatanın düzeltilmesi olduğunu ifade etti.

Şahali, 10 megavatt kurulu gücün 15 megavata çıkarılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti

Şahali, mahsuplaşma konusunun kısıtlık hali nedeniyle sadece konutlarla sınırlı tutulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimini 25 Ocak Perşembe günü yapacak.