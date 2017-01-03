FLAŞ HABER

Yoğun Bakımda

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Ocak 2017 Salı 11:42

Meclis Genel Kurulu Toplantısı Sona Erdi

.

Meclis Genel Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Meclis Genel Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Burada ilk olarak UBP Milletvekili Zorlu Töre “Bölgemiz ve Kıbrıs sorununda yaşanan sorunlar” başlıklı konuşma yaptı.

Kıbrıs konusuna değinen Töre “Kendi devletimize kendi egemenliğimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Töre, Başbakanlık önündeki eylemde binanın kapsının kırılmasını “faşist bir saldırı” olarak değerlendirdi.

Töre, bu gibi saldırılara karşı devletin korunması gerektiğini dile getirdi.
Terör örgütlerine sosyal medyadan desteklerin olduğunu; elçilik önünde “Katil Erdoğan”, “Biji Kürdistan” sloganları atıldığını söyleyen Töre, bu olayları sadece not etmenin yeterli olmadığını söyledi. Töre bu eylemleri yapanların Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Barbaros Şansal’a verilen desteğin Türkiye’deki terör saldırılarına karşı Türkiye’ye gösterilmediğini savunan Töre, “Bokunda boğul Türkiye diyen bir kişi elini kolunu sallayarak KKTC’de dolaşamamalı” dedi.

ÇELER

Bunun üzerine usul hakkında söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, sözlü sorulara yanıt verecek yetkililerin, bu sorulara cevap verebilmesi için salonda bulunmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.

HAMZAOĞULLARI

Ardından “Öğretmenlerin görevlendirilmesi” başlığıyla ilgili söz alan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, İçişleri Bakanı’nı daha önce kürsüden sorulan sorulara yanıt vermek üzere salona gelmeye çağırdı.

Öğretmenlerin yer değiştirmeleri tüzüğü ile yıllık geçici görevlendirme yapmasının, ilgili yasayla çeliştiğini dile getiren Hamzaoğulları, konuyla ilgili Hukuk Dairesi’nin görüşünün alınması için Meclis Başkanlığı’na yazı verdi.

Karpaz’daki okul sorunlarının çözülmesini, Mehmetçik ortaokulunun şubat tatilinden sonra liseye çevrilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

BEROVA

Bunun üzerine söz alan Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, orta eğitimde nakillerle ilgili birtakım görevlendirmeler yapıldığını söyledi. 
İlköğretimden farklı olarak ortaöğrenimde branş öğretmeni istihdamı gerekliliği nedeniyle bir nakil zinciri kurulduğunu dile getiren Berova, Dipkarpaz ve Lefke’nin ilk görev yeri olarak belirlendiğini anlattı.

Berova, adil ve düzenli bir sistem için çalışıldığını dile getirdi.

TATAR

Ardından UBP Milletvekili Ersin Tatar “son siyasi gelişmeler”le ilgili söz aldı.

Müzakere sürecine değinen ve Rum tarafının söylemlerinin iyi niyetli olmadığını söyleyen Tatar, Cenevre’ye bu zihniyetle gidileceğini ifade etti.

Türk tarafının anlayışıyla Rum tarafının anlayışı arasında dağlar kadar fark olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bir emrivakiyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının zihniyetinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamı yönünde olduğunu kaydetti.

KTÖS’ün ajandasını eleştiren Tatar, “bu zihniyetteki insanların öğretmenlik yapmaması gerekir” diye konuştu.

Tatar, demokrasiye ve insan haklarına saygı duyduklarını ancak Barbaros Şansal’ın “ağıza alınmayacak şeyler” söylediğini ifade etti.

Ardından yazılı ve sözlü sorulara geçildi.

Yazılı ve sözlü soruların ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını sona erdirdi. Genel Kurul’un sonraki toplantısı 9 Ocak’ta yapılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
MeclisToplantı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES OLUMLU KATKI YAPMALI” AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES...
DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı
Yoğun Bakımda Yoğun Bakımda
Ölüm Korkusu Yaşadı Ölüm Korkusu Yaşadı
TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU! TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!
Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ,...

Haberi Oku