Meclis Genel Kurulu Toplantısı Sona Erdi





Meclis Genel Kurulu Toplantı sı Sona Erdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Burada ilk olarak UBP Milletvekili Zorlu Töre “Bölgemiz ve Kıbrıs sorununda yaşanan sorunlar” başlıklı konuşma yaptı.

Kıbrıs konusuna değinen Töre “Kendi devletimize kendi egemenliğimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Töre, Başbakanlık önündeki eylemde binanın kapsının kırılmasını “faşist bir saldırı” olarak değerlendirdi.

Töre, bu gibi saldırılara karşı devletin korunması gerektiğini dile getirdi.

Terör örgütlerine sosyal medyadan desteklerin olduğunu; elçilik önünde “Katil Erdoğan”, “Biji Kürdistan” sloganları atıldığını söyleyen Töre, bu olayları sadece not etmenin yeterli olmadığını söyledi. Töre bu eylemleri yapanların Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Barbaros Şansal’a verilen desteğin Türkiye’deki terör saldırılarına karşı Türkiye’ye gösterilmediğini savunan Töre, “Bokunda boğul Türkiye diyen bir kişi elini kolunu sallayarak KKTC’de dolaşamamalı” dedi.

ÇELER

Bunun üzerine usul hakkında söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, sözlü sorulara yanıt verecek yetkililerin, bu sorulara cevap verebilmesi için salonda bulunmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.

HAMZAOĞULLARI

Ardından “Öğretmenlerin görevlendirilmesi” başlığıyla ilgili söz alan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, İçişleri Bakanı’nı daha önce kürsüden sorulan sorulara yanıt vermek üzere salona gelmeye çağırdı.

Öğretmenlerin yer değiştirmeleri tüzüğü ile yıllık geçici görevlendirme yapmasının, ilgili yasayla çeliştiğini dile getiren Hamzaoğulları, konuyla ilgili Hukuk Dairesi’nin görüşünün alınması için Meclis Başkanlığı’na yazı verdi.

Karpaz’daki okul sorunlarının çözülmesini, Mehmetçik ortaokulunun şubat tatilinden sonra liseye çevrilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

BEROVA

Bunun üzerine söz alan Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, orta eğitimde nakillerle ilgili birtakım görevlendirmeler yapıldığını söyledi.

İlköğretimden farklı olarak ortaöğrenimde branş öğretmeni istihdamı gerekliliği nedeniyle bir nakil zinciri kurulduğunu dile getiren Berova, Dipkarpaz ve Lefke’nin ilk görev yeri olarak belirlendiğini anlattı.

Berova, adil ve düzenli bir sistem için çalışıldığını dile getirdi.

TATAR

Ardından UBP Milletvekili Ersin Tatar “son siyasi gelişmeler”le ilgili söz aldı.

Müzakere sürecine değinen ve Rum tarafının söylemlerinin iyi niyetli olmadığını söyleyen Tatar, Cenevre’ye bu zihniyetle gidileceğini ifade etti.

Türk tarafının anlayışıyla Rum tarafının anlayışı arasında dağlar kadar fark olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bir emrivakiyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının zihniyetinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamı yönünde olduğunu kaydetti.

KTÖS’ün ajandasını eleştiren Tatar, “bu zihniyetteki insanların öğretmenlik yapmaması gerekir” diye konuştu.

Tatar, demokrasiye ve insan haklarına saygı duyduklarını ancak Barbaros Şansal’ın “ağıza alınmayacak şeyler” söylediğini ifade etti.

Ardından yazılı ve sözlü sorulara geçildi.

Yazılı ve sözlü soruların ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını sona erdirdi. Genel Kurul’un sonraki toplantısı 9 Ocak’ta yapılacak.