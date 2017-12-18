MECLİS GENEL KURULU TOPLANTILARINA 15 GÜN ARA VERME KARARI ALDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, çalışmalarına 15 gün ara verilmesine ilişkin Başkanlık Divanı kararını oy çokluğuyla kabul etti.

Meclis Genel Kurulu bugün saat 11.45’te Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündeminde, geçen hafta bir kez daha görüşülmek üzere komiteye gönderilen Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı var.

Gündemdeki diğer konular arasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasa Önerisi; Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı; 2 tane Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı yer alıyor.

Toplantıyı polis yakınları ve emekli polisler de izliyor.

SUNUŞLAR

Toplantıda ilk olarak sunuşlar bölümünde, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurulu’nun bugünkü bileşiminde gündemde bulunan 3. sıradaki işlerin ilk ve ikinci sıraya alınması görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

15 GÜN ARA... SEÇİM ÖNCESİ SON TOPLANTI...

Ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmesine ilişkin kararı görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Seçim döneminde sadece pazartesi günleri toplanarak yasama ve denetleme işlevini birlikte yapma kararını uygulayan Meclis Genel Kurulu, bugünkü kararıyla erken genel seçim öncesinde son toplantısını yapmış oluyor. İç tüzük gereği 15 günden uzun erteleme kararı alınamıyor ancak 15 günlük sürenin dolacağı 1 Ocak 2018 Pazartesi resmi tatile denk geldiği için Meclis'in seçim öncesinde başka toplantı yapması beklenmiyor.

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Anayasa’nın 159’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının B bendi kapsamına giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da 3’üncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere Komite’ye geri verilen Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Önerisi’nin Genel Kurul’da 3’üncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da 3’üncü görüşmelerine ilişkin tezkereler de oy birliğiyle kabul edildi.