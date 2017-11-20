Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:04

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.
Yaklaşık 1.5 saat gecikmeyle saat 11.20’de başlayan Genel Kurul toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.
Bu bölümde İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Bakanlıkların Kuruluş İlkelleri Değişiklik Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Geçici Personel Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi.
İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik No2 Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi.
Toplantıyı Meclis önünde eylem yapan Memur-Sen ve eyleme destek veren sendikalardan bir grup da izliyor.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “3’LÜ KARARNAME SİSTEMİ MUTLAKA DEĞİŞMELİ” AKINCI: “3’LÜ KARARNAME SİSTEMİ MUTLAKA DEĞİŞMELİ”
Bonzai soruşturması sürüyor Bonzai soruşturması sürüyor
GAZİMAĞUSA’DA 4 GENÇ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI GAZİMAĞUSA’DA 4 GENÇ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI
AKINCI İSPANYA’DAN BİR HEYETİ KABUL ETTİ AKINCI İSPANYA’DAN BİR HEYETİ KABUL ETTİ
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER DAYANIŞMA GÜNÜ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER DAYANIŞMA GÜNÜ
GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

AKINCI: “3’LÜ KARARNAME SİSTEMİ MUTLAKA...
AKINCI, KURUMLARA BAŞLATTIĞI ZİYARETLER KAPSAMINDA KHK BAŞKANI KAYRAL’LA GÖRÜŞTÜ

Haberi Oku