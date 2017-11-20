MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.Yaklaşık 1.5 saat gecikmeyle saat 11.20’de başlayan Genel Kurul toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.Bu bölümde İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Bakanlıkların Kuruluş İlkelleri Değişiklik Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Geçici Personel Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi.İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik No2 Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oyçokluğuyla kabul edildi.Toplantıyı Meclis önünde eylem yapan Memur-Sen ve eyleme destek veren sendikalardan bir grup da izliyor.