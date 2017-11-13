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13 Kasım 2017 Pazartesi 10:07

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI…

GÜNDEMDE “CUMHURİYET MECLİSİ SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN KARAR ÖNERİSİ” VAR

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI…
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurul toplantısı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in başkanlığında saat 11.10’da başladı.

Toplantının gündeminde, “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde ayrıca, “Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No: 2) Yasa Tasarısı; Sayıştay Komitesi’nin Büyükkonuk Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Sayıştay denetim raporuna ilişkin raporu; Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi; Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No: 3) Yasa Tasarısı; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Sevim Süreç’in dilekçesine ilişkin komite kararına TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin itirazına ilişkin raporu; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 19 Ekim ve 26 Ekim 2017 tarihli toplantılarında aldığı kararları gösteren cetvel; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Esen Güral’ın, Çiğdem Besimler Kavaz’ın, Güner Çobanoğlu’nun ve Suat Nailler ile Tijen Nailler’in başvurusu üzerine hazırladığı denetçi raporları” bulunuyor. 
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