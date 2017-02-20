MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis Genel Kurulu’nda DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın önerisiyle, Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili araştırma komitesi kurulması oybirliğiyle kabul edildi.Denktaş, “bu ihale aşamasında yaşananlar yıllardır ihalelerde dönen dolapların bir örneğidir” dedi.

GÜZELYURT HASTANESİ İHALESİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ KURULMASI OYBİRLİĞİYLE ONAYLANDI

DENKTAŞ: “BU İHALE AŞAMASINDA YAŞANANLAR YILLARDIR İHALELERDE DÖNEN DOLAPLARIN BİR ÖRNEĞİDİR”

EMNİYET KEMERİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI, DR. FAZIL KÜÇÜK ANISINI YAŞATMA DEĞİŞİKLİK YASA ÖNERİSİ VE KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI DA KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın önerisiyle, Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili araştırma komitesi kurulması oybirliğiyle kabul edildi.

Denktaş, “bu ihale aşamasında yaşananlar yıllardır ihalelerde dönen dolapların bir örneğidir” dedi.

Genel Kurul’da, Emniyet Kemeri Değişiklik Yasa Tasarısı, Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Değişiklik Yasa Önerisi ve Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı da onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.

Toplantıda ilk olarak Danışma Kurulu’nun, DP Lefkoşa milletvekili Serdar Denktaş tarafından sunulan Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesi ile ilgili konunun araştırılması için Meclis araştırma komitesi kurulması kararının ele alınması onaylandı.

Daha sonra İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliği ile onaylandı.

Ardından Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Zeki Çeler’in Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okutuldu.

Öneri sahibi Zeki Çeler, değişiklik önerisini LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte hazırladıklarına dikkat çekerek, trafikte yanlış parkın önemli bir sorun olduğunu ancak yeterli park yeri olmadığı dikkate alındığında kesilen park cezalarının yüksek olduğunu ifade etti.

Vatandaşın bu cezaları ödemekte zorlandığını ve konunun mahkemelere kadar düşerek mahkeme gündemini meşgul ettiğini belirten Zeki Çeler, “bu yasa değişiklik önerisi ile park cezalarının asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 5’e çekilmesini öneriyoruz” dedi.

CTP milletvekili Erkut Şahali de öneriyle ilgili olumlu oy vereceklerini ancak, esas olanın yurttaşın trafik kurallarına uygun hareket etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Belediyelerin trafikle ilgili birimlerinin yetersiz olduğuna işaret eden Şahali, yol ve trafik konusunda eksiksiz bir şekilde denetime ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Caydırıcı tedbirlerin önemine dikkat çeken Şahali bütünlüklü bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Şehir içinde yeterli otopark alanlarının olmamasının hem yaya hem ulaşım güvenliğini riske edecek hareketlere zemin olmaması gerektiğini anlatan Şahali, öneriye olumlu oy vereceklerini söyledi.

UBP milletvekili Ersin Tatar da, öneriye destek vereceklerini ancak otopark yeri eksikliğinin ülkede büyük bir sıkıntı olduğuna işaret etti.

177 bin kayıtlı araç bulunduğunu ve 28 bin aracın da seyrüseferi çıkmamış olarak bulunduğunu aktaran Tatar, şehir ve planlama dairesinin belediyelerle birlikte daha fazla otopark yapılması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, cezaların toplandığı fonun sabit kameraların alınması için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

DP Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, başka ülkelerde park cezalarının çok daha yüksek olduğuna işaret etti ancak öneriye olumlu baktıklarını söyledi.

Denktaş, Girne, Mağusa, Lefkoşa’ya kısa vadeli yol kenarlarına gerekirse ücretli park imkanı verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Konuşmaların ardından Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliği ile onaylandı.

ANGOLEMLİ

Genel Kurul’da daha sonra 62. Madde uyarınca TDP milletvekili Hüseyin Angolemli Hal Yasası ile ilgili konuştu.

Hal Yasası için 8 yıl önce bir tasarı geldiğini hatırlatan Angolemli, seçim sonrası kadük olduğunu daha sonra 2014’te yeniden gündeme gelmesine rağmen böylesine önemli bir yasanın hala beklediğini ve ivediliğinin de alınmadığını vurguladı.

Angolemli,sebze ve meyvelerin üretimden pazara kadar olan safhanın tüm açıklığı ile ortaya konmasını sağlayacak yasanın önemine dikkat çekti ve üreticiyi de tüketiciyi de koruyan bu yasanın seçime gitmeden bir an önce geçirilmesi gerektiğini söyledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, hal yasasının hazır olduğunu, başsavcılık ve Merkezi Mevzuat’tan görüşlerin gelmesinin ardından Meclis gündemine geleceğini kaydetti.

Atun, şeffaflık, sağlık ve tarladan sofraya tüm zincirin belirli olacağı bu önemli yasanın bir an önce yasallaşması için çalışacaklarını söyledi.

Genel Kurul’da daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 1 Şubat’taki toplantıda aldığı kararlar okundu.

2 YASA TASARISI, 1 DE YASA ÖNERİSİ ONAYLANDI

Ardından Emniyet Kemeri Değişiklik Yasa Tasarısı ve Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Değişiklik Yasa Önerisi, üçüncü görüşmesi yapılarak onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra yeniden görüşülmek üzere komiteye gönderilen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi. Değişiklik Yasa tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜZELYURT HASTANESİ İHALESİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ…

Daha sonra DP Lefkoşa milletvekili Serdar Denktaş tarafından sunulan Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesi ile ilgili konunun araştırılması için Meclis araştırma komitesi kurulmasına ilişkin kararın ön görüşmesine geçildi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önerge ile ilgili Serdar Denktaş’ın bilgi vermesini istediklerini, medyada ciddi iddialar dolaştığını ancak hala konuya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Bilgi sahibi olmadıkları için ancak medyadaki iddialar doğrultusunda konuşabileceklerini belirten Erhürman, bu ihaleler meselesinin ülkede uzun süredir tartışıldığını kaydetti.

Erhürman, Müteahhitler Birliği tarafından meclisteki siyasi partilere iletilen belgelere dikkat çekerek, hukukta idarenin bir işlemi ancak hukuka aykırı olması halinde iptal edebileceğini hatırlattı ve MİK’in ihaleyi iptal edebilmesi için de ancak hukuka bir aykırılık bulması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, ihaleyi alan şirketin ise iptali iptal etmek için açtığı davada, yine devletin hukukçusu olan savcının MİK’in iptal kararının yanlış olduğu kanısını sunduğunu kaydetti.

DENKTAŞ

Bunun üzerine Maliye Bakanı Serdar Denktaş söz alarak, ihalenin iptal edilmesine yönelik kararın Sağlık Bakanlığından geldiğini, dava açıldığında komisyon üyeleri mahkemeye gidince savcının kendilerine iptal için ortaya konabilecek gerekçelerin olmadığını bildirdiğini söyledi.

İhale komisyonu Başkan ve üyelerinin komitede gelip tüm soruları cevaplandırması için araştırma komitesi kurulmasını istediklerini belirten Denktaş, “müteahhitlerin yıllardır İhale komisyonunun keşif bedellerini kullanarak, kendi aralarında paslaşarak, bölüşerek 5 liraya yapılacak olanı 6 liraya yaptıklarını bilmeyen yoktur. Siyaseten birbirimizi döveceğimize, yanlışlığın devamına mı yoksa yeter deyip bunu durduracağımıza mı karar vereceğiz. Bunu da kurulacak araştırma komitesiyle ortaya koyalım. Yasada eksiklik varsa bu komite aşamasında bunu da değerlendirsin ki düzgün yürüsün işler” dedi.

Denktaş, “bu ihale aşamasında yaşananlar yıllardır ihalelerde dönen dolapların bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan Erhürman, Denktaş’a verdiği bilgiler için teşekkür ettiği konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’ndan 3 Ocak 2017’de MİK’e gönderilen yazıyı okudu.

Erhürman, MİK’in Sağlık Bakanlığının talebi üzerine bir ihale açtığını, ihale sonuçlandıktan 5 gün sonra da bakanlığın ihalenin kamu ihale yasasına aykırı olduğunu söylemesi üzerine MİK’in buna inanmamakla birlikte iptal kararı almasını eleştirdi.

“Burada inanılmaz bir beceriksizlik ve bilgisizlik var. Ya sağlık bakanlığı ya da MİK bu işi bilmiyor. Bana kalırsa ikisi de bilmiyor” diyen Erhürman, sağlık bakanlığının hukuka aykırı iddiasına katılmayan MİK’in ihaleyi buna rağmen iptal etmesinin aslında hukuka aykırılık taşıdığını vurguladı.

Konunun mahkemeye gittikten sonra da savcının iptalin hukuka aykırı olduğunu söylediğine işaret eden Erhürman, CTP olarak meclis araştırma önerisini doğru bulduklarını söyledi ve komitenin nasıl oluşacağını sordu.

Bu esnada DP Genel Başkanı Denktaş, yerinden söz alarak DP olarak, komitenin başkanının Tufan Erhürman’ın olmasını önerdi.

Erhürman da, komite başkanlığının muhalefet tarafından yürütülmesi önerisini memnuniyetle karşılayacaklarını, zaten kendilerinin de isteğinin bu olduğunu dile getirdi.

Tüm bu yaşananların hükümetin gaflet içinde olduğunu gösterdiğini aktaran Erhürman, normal şartlarda bu yaşananların istifa nedeni olduğunu söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de, Maliye Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın bu konuda ters düştüğünü, bu nedenle bakanlardan birinin meclisten ayrıldığını iddia etti.

“Bugüne kadar neden İhale Yasasında şeffaflık yaratacak düzenlemeleri gündeme getirmediniz” diye soran Angolemli hükümetin de bu işlerden nemalandığını iddia etti.

İhale süreçlerinin şeffaf olmadığını dile getiren Angolemli, araştırma komitesine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

MİK başkanın görevinde kalmaması gerektiğini söyleyen Angolemli, Müteahhitler Birliğinin iddiasına göre ortada 2 milyon TL’yi aşkın bir yolsuzluk olduğunu söyledi.

Angolemli, bir bakanın böylesi bir konuda araştırma yapılması talebinde bulunması ve komite başkanının muhalefetten olması önerisinde bulunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Serdar Denktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından araştırma komitesi kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Böylece Genel Kurul bugünkü toplantısını tamamladı. Meclis Genel Kurulu sonraki toplantısını yarın yapacak.