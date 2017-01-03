



MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Modacı Barbaros Şansal’ın ihraç kararını Bakanlar Kurulunun almadığını, olayı kendisinin de televizyondan öğrendiğini ve konuyla ilgili bilgi istediği zaman uyuşturucu meselesi yüzünden olduğu bilgisi aldığını söyledi.

Sınır dışı olayıyla ilgili kendisinin bugün Bakanlar Kurulundan bilgi isteyeceğini dile getiren Denktaş, herhangi birinin, herhangi bir nedenle böyle bir saldırıya maruz kalmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

CAS çalışanlarının da izlediği Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile ilgili Şartname Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının, Komiteye yeni ek sürenin verilmesine ilişkin Tezkeresi ele alındı.

Tezkereyle ilgili söz alan Komite Başkanı Ersin Tatar, Ercan projesinin çok önemli bir proje olduğunu kaydederek, 4 yılın tamamlandığına işaret etti ve ihale şartnamesine göre ocak itibariyle KKTC devleti ile gelir paylaşımının gündeme geldiğini söyledi.

Tatar şartname gereği Ercan’daki gelirin yüzde 47,8’inin KKTC devleti ile paylaşılması gerektiğine işaret etti.

İlgili sürenin dolduğunu yineleyen Tatar, gelir paylaşımının nasıl olacağı konusunda çalışmaların süratle tamamlanması gerektiğini kaydederek, bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Tatar, projenin tamamlanmasında yaşanan sorunlara işaret ederek, komitenin Ercan’daki projeyle ilgili çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

SOYER

Ardından söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, komitenin görev süresinin uzatılması gerektiğine katıldığını ancak Ercan konusunun farklı açılardan ele alınması gerektiğini anlattı.

Gelir paylaşımı vaktinin geldiğine işaret eden Soyer, hala paylaşımın nasıl olacağı netleşmediyse bunun ciddi bir problem olduğunu anlattı.

Hükümetin icraatlarında şeffaf olmadığını söyleyen Soyer, açıklık ve şeffaflığın zorunlu olduğunu kaydetti.

DÜRÜST

Bunun üzerine söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, kar paylaşımının 12 Şubat’ta başlaması öngörüldüğünü dile getirerek, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde gerekenin yapılacağını kaydetti.

Projenin tamamlanması için gerekli arazinin açılması için askeri birliğin taşınması noktasında, birliğin taşınacağı Beyköy’de sit alanı sorunu olduğunu dile getiren Dürüst, bu konu üzerine çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

ERHÜRMAN

Ardından CTP grubu adına Tufan Erhürman, 62. madde tahtında CAS çalışanlarının eylemi hakkında söz aldı.

15 gündür, CAS çalışanlarının sendikalı olduğu için, mesaj yoluyla işten çıkarıldığı iddiası hakkında hükümetten bir cevap beklediğini ancak konuyla ilgili açıklama gelmediğini dile getiren Erhürman, Başbakan’ın katıldığı bir televizyon programında CAS’ta sendikalaşma olmayacağı sözü verdiğini söyleyerek, Anayasa gereği bunların kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Açıklama yapılması için hükümetin kendilerine kürsüden soru sorulmasını beklememesi gerektiğini söyleyen Erhürman, bu konuyu kürsüden dile getirmek durumunda kaldığını söyledi.

Erhürman ilgili bakana “32 kişi sendikalı olduğu için mi işten durduruldu? İşten durdurma bildirimi mesaj ya da telefonda sözlü olarak mı yapıldı? Başbakan Özgürgün bir televizyon konuşmasında ben sendikalaşma olmayacak sözü vermiştim o yüzden bunlar yaşanıyor dedi mi? Özgürgün böyle bir söz mü verdi? Bütün bunlar doğruysa anayasa ve mevzuatta çalışma hayatı düzenlenmişken bu muamele anayasa ve mevzuata uygun mu” sorularını yöneltti.

SANER

Bunun üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, sendikanın kendilerine konuyla ilgili yazılı talebi olduğunu, bu yazı geldiği gün CAS’a konuyla ilgili soru yöneltildiğini ve cevap beklendiğini dile getirdi.

Özgürgün’ün kendisine Erhürman’ın ifade ettiği konudan bahsetmediğini dile getiren Saner, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu kaydetti.

ÇELER

Daha sonra TDP grubu adına Zeki Çeler de 62. madde tahtında “Sınır dışı edilme olayı ve linç kampanyası hakkında” konuşma yapmak üzere söz aldı.

Sınır dışı edilen Barbaros Şansal’ın apronda uğradığı muameleyi herhangi birinin uygun bulmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Çeler, “Bunun yaşanacağı bilinmiyor muydu” diye sordu.

Konunun KTÖS’e kaydığını, KTÖS’e karşı linç kampanyası başlatılmaya çalışıldığını söyleyen Çeler, “Söylemler milliyetçi kesime yapıldığında suç unsurudur, sol kesime olduğunda kabul mü edilir” diye sordu.

Çeler sınır dışı nedeninin halka açıklanması ve linç kültürüne karşı gereken adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Çeler “Aprondaki videoyu izledikten sonra hükümetin içi sızladı mı sızlamadı mı? Aynı muamele kendi vatandaşınıza olsa içiniz sızlar mıydı sızlamaz mıydı” diye sordu.

ÖZDENEFE

Bunun üzerine cevap hakkı için kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, mevzuatla sınır dışı olayı arasında bir tutarsızlık olduğunu kaydetti.

Sınır dışı kararının kamu yararını gözeterek, gerekçeli şekilde alınması gerektiğini söyleyen Özdenefe, ilgili bakanın tatmin edici bir cevap vermediğini dile getirdi.

İlgili kişinin geçmişteki mahkumiyetine referans verildiğini söyleyen Özdenefe, ilgili kişinin olay yaşandığında istenmeyen göçmen ilan edilmediğini ancak dün aniden apar topar, iniş saati ilan edilerek sınır dışı edildiğini söyledi.

Özdenefe ilgili kişinin hangi gerekçelerle, hangi yasa maddesi üzerinden sınır dışı edildiğini sordu.

DENKTAŞ

Bunların üzerine Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş söz aldı.

Olayı kendisinin de televizyondan öğrendiğini söyleyen Denktaş, konuyla ilgili bilgi istediği zaman konunun uyuşturucu meselesi yüzünden olduğu bilgisi aldığını kaydetti.

Kendisinin sosyal medyada en çok saldırılan kişilerden olduğunu, kimseye aksi bir davranışta bulunmadığını kaydeden Denktaş ne olursa olsun birine saldırılmasını doğru bulmayacağını dile getirdi.

“İHRAÇ KARARINI BAKANLAR KURULU ALMADI…BUGÜN TOPLANTIDA BİLGİ İSTEYECEĞİM”

Denktaş, ihraç kararını Bakanlar Kurulunun almadığını, Bakanlar Kurulunun ihraç kararlarını kaldırma yetkisinin olduğunu dile getirdi.

Kendisine ilgili bakanın nerede olduğu sorusunun yönetilmesi üzerine, burada hükümeti temsilen muhalefete saygısı gereği bulunduğunu ve cevap verdiğini dile getirdi.

Sınır dışı olayıyla ilgili kendisinin bugün Bakanlar Kurulundan bilgi isteyeceğini dile getiren Denktaş, herhangi birinin, herhangi bir nedenle böyle bir saldırıya maruz kalmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Eylem yapmak herkesin hakkı diyen Denktaş, söylem ne olursa olsun polisin eylemcileri koruması gerektiğini dile getirdi.

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, sınır dışı edilme olayında bazı gazeteci ve siyasi parti mensuplarının “tetikçi” pozisyonunda olduğunu söyleyerek, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in Meclis’e gelip bu konuya cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

“Bertan Zaroğlu’nun Barbaros Şansal linç edildiği için tebrik kabul ettiğini” söyleyen Derya, bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Denktaş, konuyu araştıracağını söyledi.

Yine yerinden söz alan Erkut Şahali, Başbakanın Türkiye’deki temaslarında bu konunun da gündeme gelip gelmediğinin öğrenilmesini istedi.

Denktaş, bu konuyu da araştıracağını söyledi.