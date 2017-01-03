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03 Ocak 2017 Salı 08:47

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
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MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Genel Kurul’a sunuşlar, güncel konuşmalar ile yazılı ve sözlü sorular yer alıyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile ilgili Şartname Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının, Komiteye yeni ek sürenin verilmesine ilişkin Tezkeresi ele alındı.

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