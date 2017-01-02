



MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

DENKTAŞ: “ELEKTRİK ZAMMI GÜNDEMİMİZDE. MALİYET UNSURLARI VE EL-SEN’İN UCUZLATILABİLECEĞİ İDDİALARI İNCELENECEK”

“KURUMUN BUGÜNKÜ YAPISININ DEVAMI MALİYETİ ARTIRIYOR”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı. Toplantı 40 dakika sürdü.

Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, herkese hayırlı yıllar dileyen Siber, İstanbul’da yaşanan terör saldırısına değinerek, terörü lanetledi.

Siber, terörün tüm dünyanın sorunu olduğunu, birlikte mücadele etmek gerektiğini kaydetti.

TÖRE, KTÖS YETKİLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ

Daha sonra söz alan UBP milletvekili Zorlu Töre, KTÖS’ün üyelerine dağıttığı ajandanın içinde yer alan bilgilerin gerçekleri çarptırdığını, eksiklikler içerdiğini söyledi.

Töre, ajandanın TMT’yi karalayan bilgilere yer verdiğini söyleyerek, “Halkı bölme, kışkırtmak amacı güdüyorlar” dedi.

Töre, sendika yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi.

ANGOLEMLİ: “KIB-TEK ÖZERK BİR YAPIYA KAVUŞTURULMALI”

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de elektrik zamları hakkında konuştu.

Halkın zamlar altında ezildiğini söyleyen Angolemli, KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.

DAÜ konusuna da değinen Angolemli, yasanın bekletildiğini, okulun zora sokulduğunu söyledi.

KIB-TEK’in alacaklarını alamadığını dile getiren Angolemli, hükümet yetkililerinin engeli ile karşılaşıldığını savundu.

DENKTAŞ: “(KTÖS AJANDASI) BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK”

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş,KTÖS’ün dağıttığı ajandanın içinde TMT’ye “faşist” ifadelerinin kullanıldığını, sendikanın Kıbrıslı Türklerin tarihinde önemli yeri bulunduğunu, özellikle kırsal kesimde birçok öğretmenin TMT’nin üyesi olduğunu, sendikanın aslında kendi üyelerine “faşist” dediğini kaydetti.

KTÖS üyelerinin içinde, sendikadan farklı görüşte olan çok sayıda öğretmen bulunduğunu dile getiren Denktaş, bakanlığın suç duyurusunda bulunduğunu, gereken tedbirlerin alınacağını kaydetti.

ELEKTRİK ZAMMI

Denktaş, elektrik zammının gündemlerinde olduğunu, maliyet unsurları ve EL-SEN’in ucuzlatılabileceğine yönelik iddialarının inceleneceğini, kurumun bugünkü yapısının devamının maliyeti artırdığını belirtti.

Özerkleştirmenin altının doldurulması gerektiğini dile getiren Denktaş, yapının gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini, kurumun bütün yapısı ile inceleneceğini ifade etti.

Daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Esentepe Belediyesi’nin 2006 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun görüşülmesine geçildi.

İlk olarak Sayıştay Komitesi Başkanı, CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, raporu okudu.

Raporun okunmasının ardından Meclis’in bugünkü oturumu sona erdi.