Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114518
ALTIN
171.092
DOLAR
3.9778
STERLİN
5.5970
EURO
4.8977
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Girne Çevre yolunda feci kaza
Girne Çevre yolunda feci kaza
Uyuşturucu Soruşturması Tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Mali Şube Zanlıları Teminata Bağlandı
MALİ ŞUBE ZANLILARI TEMİNATA BAĞLANDI
banner256
Flaş Haber
Girne Çevre yolunda feci kaza
Kapat

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

03 Nisan 2018 Salı 12:09
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner238

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.30’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. 
Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi; Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un öneri sahipleri adına sunduğu Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanının Korunması Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı. 
Tezkere’nin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Meclisinin Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi 11 Mayıs 2017 tarihinde ülkemiz tarihindeki önemi nedeniyle zaman kavramı söz konusu olmaksızın büyük tarihi olaylara sahne olmuş Yavuz Çıkarma Plajının ve ilgili bölgenin, doğal, tarihi ve manevi değere sahip olmasından dolayı ‘Tarihi ve Doğal Sit Alanı’ olarak ilan edilmesi kararını üreterek, Genel Kurulun 15 Mayıs 2017 tarihli, 65’inci Birleşimde, Milletvekillerinin bilgisine getirmiş ve Bakanlığa bu hususta tavsiyede bulunmuştur. 
Cumhuriyet Meclisinin almış olduğu bu kararın tavsiye nitelikte olması nedeniyle karara işlevsellik kazandırmak amacıyla yasalaşması gereklilik arz etmektedir. Bu Yasa ile Kıbrıs Türkleri için tarihi, kültürel ve manevi değerler taşıyan ve 1974 yılında Anavatan Türkiye’nin Garantör Devlet sıfatıyla Ülkeye Barış getirmek amacıyla denizden gelen birliklerin Kıbrıs Adasına ilk ayak bastığı; Kıbrıs Türk Barış Harekâtının başladığı ve bir çok şehidin verildiği, unutulmamasının sağlanması amacıyla Barış ve Özgürlük Anıtının dikildiği yer olan bu alanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun ve özgün yapısının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 
“BARIŞ MİLLİ PARKI”
Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinin korunma alandaki her türlü yapılaşma, inşai ve fiziki müdahaleye yönelik proje ve uygulamalara yönelik yapıların Bakanlıkça denetimine ilişkin esaslar getirilmiş ve bu Yasa tahtında Yavuz Çıkarma Plajı alanı tarihi ve doğal sit alanı olması ve bu alanın ülkemizin ‘Barış Milli Parkı’ olarak adlandırılması öngörülmüştür. Ayrıca Yavuz Çıkarma Plajı (Barış Milli Parkı) alanının nasıl kullanılacağı kuralları getirilerek, bu alan üzerindeki denetim Bakanlığa verilerek yerinde ve yetkili bir otoritenin sağlanması kuralları getirilmiştir. Bu hususla ilgili olarak Bakanlığın Yavuz Çıkarma Plajı (Barış Milli Parkı) alanında yapacağı plan, proje, uygulama, iş ve işlemleri Bakanlar Kurulunun onayına sunması yükümlülüğü de düzenlenmiştir. 
Yukarıda bahsedilen Cumhuriyet Meclisinin Yavuz Çıkarma Plajının ve ilgili bölgenin, doğal, tarihi ve manevi değere sahip olmasından dolayı ‘Tarihi ve Doğal Sit Alanı’ olarak ilan edilmesi kararına, yasal düzenleme getirilmesi ve bu alanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun ve özgün yapısının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekçelere dayandırılarak işbu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSASIZ, BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “VAKIF MALLARI KONUSUNDA HASSASIZ, BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
Dorina Codreanu’ya 5 yıl hapis
KTAMS ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
KTAMS ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ
KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU
KTOEÖS, BAZI VAKIF, DERNEK VE TARİKATLARLA İLGİLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU
Zuckerberg konuştu: Sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaç var
Zuckerberg konuştu: Sorunun çözülmesi için birkaç yıla ihtiyaç var
KKTC’DEN BİR DONÖR DAHA KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI
KKTC’DEN BİR DONÖR DAHA KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPTI
Güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu
Güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu
GAÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT
GAÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT
Facebook'ta canlı yayında dehşet!
Facebook'ta canlı yayında dehşet!
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim