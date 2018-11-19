Meclis genel kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmelerinden dolayı haftada bir toplanan Meclis Genel Kurulu toplantısı saat 11.00’de başladı.

Genel Kurul’un özel gündeminde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası bulunuyor.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nden gelen raporların da ele alınacağı toplantıda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

Genel Kurul’da ilk olarak bilgiye ve onaya sunuş işlemleri gerçekleştirildi.

