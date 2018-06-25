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Meclis Genel Kurulu Toplandı!

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis Genel Kurulu Toplandı!

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:27
Meclis Genel Kurulu Toplandı!

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de toplandı. 
Yerel seçimin ardından ilk toplantısını yapan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, beş denetçi raporu, bir yasa önerisi ve üç de yasa tasarısı bulunuyor.

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Toplantıda ilk olarak sunuşlar yapıldı. Sunuşların ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, NazifeTavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporlarıyla ilgili raporlar görüşülecek.
Toplantının gündeminde ayrıca Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı da yer alıyor.
 


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Son Güncelleme: 25.06.2018 12:41
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