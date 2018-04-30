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Meclis Genel Kurulu Toplandı!

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı ancak kısa bir süre sonra, yerel seçimlerinin tarihinin belirlenmesine ilişkin komite çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarına yarım saat ara verdi.

Meclis Genel Kurulu Toplandı!

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı ancak kısa bir süre sonra, yerel seçimlerinin tarihinin belirlenmesine ilişkin komite çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarına yarım saat ara verdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:24
Meclis Genel Kurulu Toplandı!

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (1)

GENEL KURUL, SEÇİM TARİHİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KOMİTE ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALARINA YARIM SAAT ARA VERDİ

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı ancak kısa bir süre sonra, yerel seçimlerinin tarihinin belirlenmesine ilişkin komite çalışmalarının tamamlanması için çalışmalarına yarım saat ara verdi.

Genel Kurulda İlk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi.

İlk Olarak Başbakanlığın Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi gündeminde bulunan Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi muhtarlık ve İhtiyar heyeti Seçimleri için oy verme gününün saptanmasına ilişkin karar tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Değişiklik Yasa Önerisine ilişkin söz alan UBP  Milletvekili Hamza Ersan Saner, amaçlarını anlattı.

Ersan Saner, barem içi artışını içeren bu yasa önerisinin engellilerin önündeki barem tıkanıklıklarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise, sadece barem değil istihdam konusunda da çalışmaları olduğunu, bu önerinin komitede ivediliğine onay vermeyeceklerini, bazı noktalarda üzerinden geçilmesi gereken maddeler olduğunu kaydetti.

Çeler, bu öneride, Maliye Bakanlığı ve hükümet ortaklarıyla da görüşülmesi gereken noktalar olduğunu belirterek, diğer ivedilik önerilerini de reddedeceklerini söyledi.

Daha sonra yasa önerisinin ivediliği reddedildi.

İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisine komitede ivedilik alınmasına ilişkin de söz alan Hamza Saner, engelliler için yapılan önerinin reddinin kendisini kırdığını vurgulayarak, yabancı çalışanların İhtiyat Sandığından yararlanmasını sağlayacak bu önerinin ivediliğinin de reddedilecek olmasının üzücü olduğunu belirtti.

Önerisinin kapsadığı noktalar hakkında bilgi veren Saner, “1 Mayıs ideolojisinin ne olduğunu da bugün görmüş olacağız” dedi.

Saner, bu önerinin, yatırımları geç yapılan çalışanların kayıplarını azaltmayı da içerdiğini söyledi.

Bakan Çeler, “Madem Ersan bey bu kadar hassastır biz de buna onay vereceğiz” dedi.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Önerisi ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigorta Değişiklik Yasa önerisiyle ilgili bilgi veren Saner, Sosyal Sigortaları borçtan kurtardıklarını, şu an borçtan kurtulup mevduat veren noktaya geldiğini kaydetti.

Saner, bu önerilerle, yatırım yapılan kalemlerde düzeltmeler yapılarak, çalışanlar arasında zaman içerisinde oluşan farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Çeler, ilk önerideki gibi üzerinde çalışılması gereken konular olduğundan bu önerinin ivediliğini de reddedeceklerini belirtti. İki ivedilik önerisi de reddedildi.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarında “Taşınmaz Mal kira stopajı oranlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Yasa Gücünde Kararname”nin genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi de kabul edildi.

Daha sonra, Danışma Kurulunun kararı ile, yerel seçimlerinin tarihinin belirlenmesine ilişkin, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitenin toplanıp çalışmalarını tamamlaması için bugünkü çalışmalara yarım saat ara verildi.

 

Son Güncelleme: 30.04.2018 13:37
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MeclisGenelKuruluTOPLANDI1
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