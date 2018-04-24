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Meclis genel kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
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Meclis Genel Kurulu Toplandı...

 Yerel seçimlerin haziran ayında yapılmasını ve seçim yasaklarının 60 günden 40 güne düşmesini de düzenleyen yasa, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu Toplandı...

 Yerel seçimlerin haziran ayında yapılmasını ve seçim yasaklarının 60 günden 40 güne düşmesini de düzenleyen yasa, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

24 Nisan 2018 Salı 10:06
Meclis Genel Kurulu Toplandı...

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (3)  

“CUMHURBAŞKANI’NCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASASI” OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

YASA, YEREL SEÇİMLERİN HAZİRANDA YAPILMASINI VE YASAKLARIN 40 GÜNE DÜŞÜRÜLMESİNİ DE DÜZENLİYOR

 Yerel seçimlerin haziran ayında yapılmasını ve seçim yasaklarının 60 günden 40 güne düşmesini de düzenleyen yasa, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, daha sonra “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası” ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin yasaya ilişkin raporu ele alındı.

ÇAVUŞOĞLU

Komite raporunun okunmasının ardından söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki seçim kararının ardından üniversite sınav tarihinin değişmesiyle, daha önce konuşulan değişikliklere gerek kalmadığını işaret etti.

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Çavuşoğlu, Yenierenköy Belediyesi hakkında ne yapılacağının halen belli olmadığını,  Belediyedeki sorunların devam ettiğini belirterek, hükümeti eleştirdi.

Çavuşoğlu, hükümetin 100 günü dolmasa da 80 gününün dolduğunu dile getirerek, “Hükümetin bundan sonraki 20 günde bir şey yapacağını düşünmüyorum” dedi.

Çavuşoğlu, ele alınan yasa kapsamında seçim yasaklarının 60 günden 40 güne düşürülmesiyle neler yapılacağını da merak ettiğini söyleyerek, bu süre değişikliği nedeniyle yasaya ret oyu vereceklerini anlattı.

Ardından yasa madde madde okunup, oylandı; 26 kabul, 10 ret, 1 çekimser oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 13:37
Anahtar Kelimeler:
MeclisYENİSeçimKararları
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