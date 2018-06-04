Meclis Genel Kurulu Tamamlandı... Bugünkü Toplantı 8 Saat Sürdü!

3 TASARI GÖRÜŞÜLDÜ, GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILDI

: Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu 8 saat sürdü.

Genel Kurul’da son olarak üç tasarı görüşüldü, ardından da güncel konuşmalar yapıldı.

GÜNDÜZ

“İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı”yla ilgili komite raporunun okunmasının ardından ilk sözü UBP Milletvekili Menteş Gündüz aldı.

Gündüz, tasarıya ilişkin çekinceleri olduğunu söyledi.

“Yasada yetkili müsteşar olduğundan koordinatörün yetkisi yoktu, bunun için de bu yetkiyi ona vermek için yapılan bir düzenlemedir” diyen Gündüz, tasarıya ret oyu vereceklerini kaydetti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da tasarıya ilişkin söz aldı.

Yasayla ilgili sürece değinen Berova, tasarının sorunları çözmekten çok, daha da belirsiz bir uygulama yaratacağını söyledi.

Berova, tasarıya ret oyu vereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tasarının maddeleri oy çokluğuyla onaylandı. Tasarının ivediliği olmaması nedeniyle bütününün oylanacağı üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşimde yapılacak.

KONUT EDİNDİRME (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Daha sonra Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İlgili komite raporunun okunmasının ardından tasarı oylandı.

Tasarının maddeleri oy çokluğuyla onaylanırken bütününün oylanması, ivediliği olmadığı için bir sonraki birleşime bırakıldı.

Daha sonra “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin 1’inci fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre, Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

İlgili komite raporunun okunmasının ardından, tasarı oylandı ve maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarının bütünü ise ivediliği olmaması nedeniyle bir sonraki birleşimde oya sunulacak.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

ARIKLI POLİSLERİN SORUNLARI HAKKINDA KONUŞTU

Bu bölümde ilk konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı. “Çalışan polislerin sorunları” başlıklı konuşma yapan Arıklı, polis teşkilatının özellikle çalışma saatleri konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını anlattı.

Polislerin yüzde 25’ten fazla ek mesai alamadıklarını hatırlatan Arıklı, polislerin zor şartlar altında çalıştığını, kendilerine erken emekli olma hakkı verilmesini istediklerini anlattı.

Polislerin memurlarla kıyaslandığında çok daha fazla çalıştığını dile getiren Arıklı, hükümetin polis takviyesi konusunda çalışma yapmasının elzem olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, poliste branşlaşma olmadığını ve terfilerin de buna göre yapılması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele İlçesi Boğaztepe köyünde baz istasyonunun insanlar üzerinde olumsuz etkileri hususunda Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen mektup” başlıklı konuşma yaptı.

Boğaztepe’de bilinen 17 kanser vakası olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, bölge halkının konuyla ilgili yazdığı mektubu okudu.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi saat 19.30’da sona erdi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 11 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapacak.