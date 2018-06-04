banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99250
ALTIN
190.772
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1110
EURO
5.3631
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
Yarın bu bölgelerde elektrik kesinti var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Yağışlı Hava Yarın Bölgeyi Terkedecek...
Yağmurlu hava yarın bölgeyi terk...
banner282

Meclis Genel Kurulu Tamamlandı... Bugünkü Toplantı 8 Saat Sürdü!

3 TASARI GÖRÜŞÜLDÜ, GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILDI

Meclis Genel Kurulu Tamamlandı... Bugünkü Toplantı 8 Saat Sürdü!

3 TASARI GÖRÜŞÜLDÜ, GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILDI

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:28
Meclis Genel Kurulu Tamamlandı... Bugünkü Toplantı 8 Saat Sürdü!

3 TASARI GÖRÜŞÜLDÜ, GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILDI

: Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu 8 saat sürdü.

Genel Kurul’da son olarak üç tasarı görüşüldü, ardından da güncel konuşmalar yapıldı.

GÜNDÜZ

“İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı”yla ilgili komite raporunun okunmasının ardından ilk sözü UBP Milletvekili Menteş Gündüz aldı.

Gündüz, tasarıya ilişkin çekinceleri olduğunu söyledi.

“Yasada yetkili müsteşar olduğundan koordinatörün yetkisi yoktu, bunun için de bu yetkiyi ona vermek için yapılan bir düzenlemedir” diyen Gündüz, tasarıya ret oyu vereceklerini kaydetti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da tasarıya ilişkin söz aldı.

Yasayla ilgili sürece değinen Berova, tasarının sorunları çözmekten çok, daha da belirsiz bir uygulama yaratacağını söyledi.

Berova, tasarıya ret oyu vereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tasarının maddeleri oy çokluğuyla onaylandı. Tasarının ivediliği olmaması nedeniyle bütününün oylanacağı üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşimde yapılacak.

KONUT EDİNDİRME (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Daha sonra Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü. İlgili komite raporunun okunmasının ardından tasarı oylandı.

banner277
Tasarının maddeleri oy çokluğuyla onaylanırken bütününün oylanması, ivediliği olmadığı için bir sonraki birleşime bırakıldı.

Daha sonra “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin 1’inci fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre, Mülkiyet Hakkı Herhangi Bir Gerçek veya Devlet Dışındaki Tüzel Kişiye Ait Olmayan ve Tasarruf Hakkı Halen Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne Ait Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakların Devri ve Kaydedilmesi (Değişiklik)  Yasa Tasarısı” ele alındı.

İlgili komite raporunun okunmasının ardından, tasarı oylandı ve maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarının bütünü ise ivediliği olmaması nedeniyle bir sonraki birleşimde oya sunulacak.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

ARIKLI POLİSLERİN SORUNLARI HAKKINDA KONUŞTU

Bu bölümde ilk konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı. “Çalışan polislerin sorunları” başlıklı konuşma yapan Arıklı, polis teşkilatının özellikle çalışma saatleri konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını anlattı.

Polislerin yüzde 25’ten fazla ek mesai alamadıklarını hatırlatan Arıklı, polislerin zor şartlar altında çalıştığını, kendilerine erken emekli olma hakkı verilmesini istediklerini anlattı.

Polislerin memurlarla kıyaslandığında çok daha fazla çalıştığını dile getiren Arıklı, hükümetin polis takviyesi konusunda çalışma yapmasının elzem olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, poliste branşlaşma olmadığını ve terfilerin de buna göre yapılması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele İlçesi Boğaztepe köyünde baz istasyonunun insanlar üzerinde olumsuz etkileri hususunda Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen mektup” başlıklı konuşma yaptı.

Boğaztepe’de bilinen 17 kanser vakası olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, bölge halkının konuyla ilgili yazdığı mektubu okudu.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi saat 19.30’da sona erdi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 11 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapacak.

banner288
Son Güncelleme: 04.06.2018 20:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent Doğa Parkı’nda yarın Başbakanlık himayelerinde Dünya Çevre Günü ekinliği düzenleniyor
Taşkent Doğa Parkı’nda yarın Başbakanlık himayelerinde Dünya Çevre Günü ekinliği düzenleniyor
Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Mayıs ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi
Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi
Gencay Eroğlu ve ekibi çöp topladı, sokağı süpürdü
Gencay Eroğlu ve ekibi çöp topladı, sokağı süpürdü
DAÜ Bankacılık ve Finans öğrencileri “INVESTIMATE” yarışmasını domine etti
DAÜ Bankacılık ve Finans öğrencileri “INVESTIMATE” yarışmasını domine etti
GAÜ bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin ''Robotları'' sergilendi
GAÜ bilgisayar öğretmenliği öğrencilerinin ''Robotları'' sergilendi
Tek düşünce galibiyet
Tek düşünce galibiyet
İmkanlar milli takım için
İmkanlar milli takım için
Meclis’te Tam Gün Mesai…
Meclis’te Tam Gün Mesai…
Karaman, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti
Karaman, Türk Ocağı Limasol Kulübü’nü ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim