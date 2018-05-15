Meclis Genel Kurulu sona erdi

Meclis Genel Kurulu, güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

UBP Milletvekili Ersan Saner, “ulaştırma politikalarının belirlenmesinde Ulaştırma Bakanlığı ve yerel yönetimler bölümü” başlıklı konuşma yaptı.

Gönyeli Belediyesi üst geçit çalışmaları konusunda geçen haftadan bu yana bilgi almayı beklediğini dile getiren Saner, böyle olunca bilgi ve belgeler ulaşmadan yorum yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Saner, kendi bakanlığı döneminde, bilgi isteyen milletvekillerine kayıt dışı şekilde de olsa her zaman bilgi verdiğini söyledi.

İlgili çalışmayı gidip incelediğini söyleyen Saner, geçidin 36 ayakla başlayıp 20 ayakla sonlandığını savundu.

“Hangi dönemdeyiz ki dolgu malzemeyle alt geçit, üst geçit yapılıyor” diye soran Saner, bu konuda açıklama istedi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yanıt konuşmasında, Saner’e bilgi verilmesi için ilgili daire müdürlerine direktif verdiğini söyledi.

Devletin devamlılığı esasına işaret eden Atakan, önceki dönemlerde atılan adımların devamlılığının esas olduğunu kaydetti.

2017 yılında ihalesi tamamlanmış, izinleri verilmiş olan bir projeden bahsedildiğini dile getiren Atakan, projenin değişik açılardan tartışılabileceğini ancak bu projeye ihtiyaç olduğunu anlattı.

Atakan, geçmiş dönemlere yönelik yazılı belge ve bilgi bulunmasında zorluk yaşandığını, bu nedenle kendisinin bu konuya önem verdiğini kaydetti.

Bakan Atakan, projenin önceki dönemde her türlü görüşünün alınmış ve izinlerinin verilmiş olduğunu vurguladı.

Yeniden söz alan Saner’in devletin devamlılığının esas olduğunu, ancak ortada bir sorun varsa bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine de Atakan, devletin devamlılığının “ne olursa olsun değişiklik yapılmaz” demek olmadığını vurguladı.

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı ise, “Vakıflar ve Dome Hotel” başlıklı konuşma yaptı.

Dome Hotel’in 10 yıllık kira sözleşmesinin bugün bittiğini kaydeden Arıklı, “Dome Hotel yapılmayan yatırımlar nedeniyle şu anda çökmek üzere, oraya en az 35 milyonluk yatırım yapmak lazım” dedi.

Arıklı, çalışan ve sendikadan oluşan yönetimin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini ve oteli iyi yönetmediğini savundu.

Gelinen aşamada Vakıfların ihaleye çıkmak istediğini, şu anki yönetimin de bu ihaleye katılabileceğini ancak yönetimin ilgili anlaşmanın olduğu gibi sürmesini istediğini kaydeden Arıklı, “Vakıfların hakkını yedirtmeyiz” ifadesini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasıyla yazılı ve sözlü sorulara geçildi ve Meclis Genel Kurulu bugünkü oturumunu tamamladı.

Genel Kurul’un sonraki oturumu Pazartesi günü yapılacak.