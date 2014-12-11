Meclis Genel Kurulu: ''Nükleer Santral Turizimi De Etkileyecek''

SUCUOĞLU: “NÜKLEER SANTRAL TURİZMİ DE ETKİLEYECEK…”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerini 7 saatten beri sürdürüyor.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu bütçeyle ilgili konuşmasında, 4 bakanlığın bütçesinin yer aldığı Başbakan Yardımcılığı bütçesinin biraz daha artırılması gerektiğini dile getirdi.

Sucuoğlu, Başbakan Yardımcılığı’ndaki müşavirlere değinerek, müşavir maşlarının bütçenin yüksek miktarını tuttuğunu kaydetti.

Turizmde başarının ancak devlet politikası ile başarılabileceğini, her gelen yönetimle politika değişikliğinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, Spor Dairesi’nin gelirlerinin bet ofislerinden olduğunu ancak bu gelirlerin spora yansımadığını da kaydetti.

Futbol kulüplerinin maddi olarak çok zor durumda olduğuna değinen Sucuoğlu, hakem paralarını ödeyemeyen kulüpler bulunduğunu, ocak ayında futbol oynamama riski olduğunu belirtti.

Gençlerin uyuşturucu kullanım oranının arttığına da değinen Sucuoğlu, spor kulüplerinin öneminin bu noktada ortaya çıktığını belirtti.

Ağır cezada görülen davaların büyük bölümünün uyuşturucuya ilişkin olduğunu söyleyen Sucuoğlu, çevre kirliğini engelleme adına herhangi bir girişimde bulunulmadığını da anlattı ve bunun turizme olumsuz yansımaları olduğunu belirtti.

Turizm ve eğitimin ülkede lokomotif sektör olduğunu ancak bunun bilinciyle davranılmadığını ifade eden Sucuoğlu, turizmdeki eksiklikleri anlattı, önerilerde bulundu.

Turizmde kalifiye eleman yetiştirilmesi ile işsizlik sorununa da çözüm bulunacağını belirten Sucuoğlu, bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Turizm olmazsa olmaz bir sektör ama şu anda durağan bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Turizm 54 farklı sektöre olumlu etki yapıyor. Ciddi bir istihdam olanağı sağlıyor” dedi.

Turizmin ülkeye getirdiği katkıyı rakamlarla açıklayan Sucuoğlu, birinci sırada eğitim, ikinci sırada da turizmin geldiğini belirtti.

Sucuoğlu, “Türkiye’de 90 km kuzeyimizde Akkuyu Nükleer Santrali inşa ediliyor. Barış Suyu dediğimiz suyun geleceği barajın santrale uzaklığı 48 km. Bu santral çok güçlü bir santral olacak. Kaçağı ve kazası 300 km’lik bir alanda direk etki yapacak. Bu sıkıntıyla da önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalacağız. Bu turizme de olumsuz yansıyabilecek. Bunun atıkları da var. Sıkıntı yaratabilecek bir konu” dedi.

İngiliz turist sayısının, propagandalar ve emlak sektöründe yaşanan sıkıntılar, reklam yapılamaması gibi nedenlerle düştüğünü anlatan Sucuoğlu, KTHY’nin kapatılmasının da buna etkisi olduğunu söyledi.

OĞUZ

UBP Milletvekili Dursun Oğuz da, bakanlığın faaliyetlerinin anlatıldığı kitapçıkta bir bet ofisin reklamının yapıldığını iddia ederek, bunu eleştirdi.

Gazimağusa’da Sanayi Bölgesinde altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, çevre sorunları da yaşandığını kaydetti.

Bazı yabancı yatırımcıların noterde el değiştirmek suretiyle sanayi bölgesinden arazi aldıklarını ancak bu bölgelerde yabancı yatırımcılara satış yapılmasının yasal olmadığını söyleyen Oğuz, bir düzensizlik yaşandığını, bu sorunu çözmek için formül üretilmesi gerektiğini belirtti.

Oğuz, sanayi bölgelerinde KOBİGEM’in gerçek amacına uygun işlemesi için çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Oğuz, yerli işgücünün artırılması, küçük esnafın korunması adına adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Uçak biletlerinin bazı dönemlerde özellikle yaz aylarında fahiş fiyata ulaştığını söyleyen Oğuz, bu konuda taban fiyat uygulamasına geçilebileceğini, Türkiye’de bu uygulamaların yapıldığını belirtti. Oğuz, “Fahiş fiyatların denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Eski KTHY çalışanlarından, özellikle emekliye ayrılanlar arasında yatırımlarını bekleyenler bulunduğunu kaydeden Oğuz, “Bu kişiler daha da mağdur edilmesin. Bir planlama yapılsın. Haklarının gasplarına son verin” dedi.

Batık bankalar sorununun çözülmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, “Yoksa herkes bunu kullanacak” diye konuştu.

Rekabet Kurulu’nun çeşitli olaylarda gündeme geldiğini, personel gibi sıkıntılar olduğunu söyleyen Oğuz, bu kadar önemli bir kurumun ihtiyaçlarının giderilerek, devleti koruma alanında devreye girmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Bet ofislerin ülkenin kanayan yarası olduğunu, yerleşim yerlerinden dışarı çıkarılmaları gerektiğini söyleyen Oğuz, “Vergi alacağız diye bilerek isteyerek bunu devam ettiremeyiz. Bu toplumun kaybı” dedi.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun da, bakanlığın Ekonomi Bakanlığı’ndan çok, sanayi ve ticaret bakanlığı olduğunu iddia etti.

Atun, “Üretmeyen, üretemeyen bir hükümet olduğu zaman, reel kanatlarda iyileşmenin bizim bıraktığımız yerden devam etmesini bekleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

“2010-12 Ekonomi Programı’nın yaptığı aşının tuttuğunu” ve tüm bütçelerin bu eksende hazırlanacağını söyleyen Atun, 2015 bütçesi ile hükümet programının kadük olacağını da iddia etti.

İşsizliğin bir önceki yıla göre arttığını da kaydeden Atun, “Dış ticarette ithalat ve ihracatta yaşanan artış, UBP’nin bıraktığı mirastan kaynaklanıyor” dedi.

Bütçe açıklarının ciddi bir problem oluşturduğunu söyleyen Atun, iç borçlanmanın tehlikeli bir alan olduğunu, buna yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Atun, istihdamın artması için yatırımlara büyük önem verilmesi gerektiğini, şimdiki hükümetin UBP hükümetinin buna ayırdığı rakamdan daha az bir rakam ayırmasını eleştirdi.

Atun, “Ülkede üretim kanadı azalırken tüketim kanadı artıyor” dedi.

Yapılması gerekenlere ilişkin önerilerini sunan Atun, “Ekonominin siyasetini yapmak, yatırımların iyileşmesini sağlamak, rekabet ortamının iyileştirilmesi için altyapı konuları önemlidir. Türkiye’den KKTC’ye gelecek su projesi iş bilmezlik yüzünden heba edilmemelidir. Su projesi tarımın ve sanayinin çehresini değiştirecektir. Bu çok önemli bir fırsattır” diye konuştu.

Güneye bir alışveriş kayması olduğunu söyleyen Atun, bir eylem planı hazırlanması ve faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Atun, buna yönelik önerilerde bulundu.

Batan bankalar konusuna da değinen Atun, buna ilişkin yasa tasarısının meclise getirilmesi gerektiğini belirtti.