banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
213.347
DOLAR
5.3883
STERLİN
7.0471
EURO
6.1505
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı
Görenler zeytin ağacı yürür zannetti
GÖRENLER ZEYTİN AĞACI YÜRÜR ZANETTİ
banner282
Flaş Haber
Kermiya’da kokain operasyonu
Kapat

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

06 Kasım 2018 Salı 12:23
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.
Konuşmalarla, yolsuzluklar, kamu reformu ve toplu taşımacılık da Meclis gündemine taşındı.
Genel Kurulun bir sonraki oturumu, 12 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.
ÇALUDA
UBP Milletvekili Aytaç Çaluda “Yolsuzluklar” konusunda konuşma yaptı.
Çaluda, üç ay önce Meclis Başkanlığı aracılığıyla üç tane kurumla ilgili soru önergesi verdiğini, bunların Vakıflar, Kooperatif Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili olduğunu söyledi.
Hükümeti oluşturan siyasi partilerin özellikle de Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay’ın iktidara gelmeden önce yolsuzlukları araştıracaklarını, verilen kredileri soruşturacaklarını söylediklerini ancak iktidara geldikten sonra bu konularda “ses çıkarılmadığını, hesap sorulmadığını” savundu.
“Sadece Aytaç Çaluda’yı mı sorgulama sözü vermiştin” diye soran Çaluda, kredi şartlarının uygulanmadığını, ipotek ve kefil göstermeden çok ciddi miktarda kredi alıp geri ödemeyenlerden hesap sorulmadığını söyledi.
İskan ile ilgili güneyden gelen binlerce insanın eşdeğer sorunu yaşadığını dile getiren Çaluda, Annan Planı döneminde CTP yetkililerinin paket konusunu durdurduğunu, iki binin üzerinde güney göçmeninin eşdeğerden yararlanmadığını, puanlarının ellerinde kaldığını belirtti.
Çaluda, Ercan Havalimanı ile ilgili iddiaların da soruşturulmadığını söyleyerek, hükümetin iktidara geldikten sonra bu konunun üzerine de gitmediğini iddia etti.
ÖZTÜRK
UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Kamu Reformu” konulu konuşmasında, hükümetin yasaları düzenlemek, şeffaf olmak vaadiyle göreve başladığını ancak Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nda köklü reform bulunmadığını söyledi.
Öztürk, Dünya Bankası’nın KKTC’ye gelerek bir rapor hazırladığını belirterek, bu rapordaki sonuçların da dikkate alınmasını istedi.
HAMZAOĞULLARI
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Toplu Taşımacılarımızın Ülkemizde Konaklayan Yabancı Turistlere Güney Kıbrıs Havaalanına Taşıma Hizmeti Verememesine İlişkin Sıkıntılar” konusunda konuştu.
Hamzaoğulları, Kurudere köyünden gelen bir mesajı okuyarak, bölgedeki kavşakta 25 ölüm gerçekleştiğini belirterek, bu soruna çözüm bulunabilmesi için çalışma yapılmasını istedi.
Güney Kıbrıs’taki havayollarına gelen AB yolcularının KKTC’deki otellere Güney Kıbrıs plakalı otobüslerle getirilmesine itirazları olmadığını söyleyen Hamzaoğulları, KKTC’deki otellerden alınan yolcuların güney plakalı otobüslerle güneydeki havaalanına götürülmesine karşı olduklarını belirtti.
Hamzaoğulları, bunun engellenmesini istedi.
Polis tarafından bu konunun denetlenmesini isteyen Hamzaoğulları, ilgili bakanlıkların bu yönde emir vermesini de talep etti.
KKTC’deki otellerin önünden Güney Kıbrıs plakalı araçların yolcu alıp onu KKTC’de gezdirmesi ve havaalanına taşımasına karşı olduklarını söyleyen Hamzaoğulları, bu uygulamanın durdurulması ve bu taşımacılığın KKTC’deki araçlarla yapılması halinde elde edilecek kazançla, üç yılda KKTC’de var olan otobüslerin yenilenmesinin sağlanabileceğini belirtti.
Hamzaoğulları, Dışişleri, Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarının bu konuya eğilmesi ve sorunu çözmesini istedi.
Güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular bölümüne geçildi.
 

Son Güncelleme: 06.11.2018 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıb-tek Yarın 4 İlçenin Bazı Bölgelerinde Elektrik Kesintisi Yapılacağını Açıkladı
Kıb-tek Yarın 4 İlçenin Bazı Bölgelerinde Elektrik Kesintisi Yapılacağını Açıkladı
Katı Atık Yönetimi Konusunda 6 Belediye, Ortak Görüş Toplantısı Gerçekleştirdi
Katı Atık Yönetimi Konusunda 6 Belediye, Ortak Görüş Toplantısı Gerçekleştirdi
Ydp İlçe Kongrelerinin Tamamlandığını Bildirdi
Ydp İlçe Kongrelerinin Tamamlandığını Bildirdi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Personeline Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Personeline Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Ktös’ten Merkez Bankası’na Eleştiri
Ktös’ten Merkez Bankası’na Eleştiri
Tüketiciler Derneği Akaryakıt Ve Elektrik Fiyatlarının Düşürülmesini İstedi
Tüketiciler Derneği Akaryakıt Ve Elektrik Fiyatlarının Düşürülmesini İstedi
Atan, “hükümetin Açıkladığı Hayat Pahalılığı Rakamları Gerçekleri Yansıtmıyor”
Atan, “hükümetin Açıkladığı Hayat Pahalılığı Rakamları Gerçekleri Yansıtmıyor”
Daü’de “üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” Sempozyumu Yapılacak
Daü’de “üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” Sempozyumu Yapılacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Kasım Ayı Programı Açıklandı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Kasım Ayı Programı Açıklandı
Güngördü, Parkta Yoga Etkinliğinden Elde Edilen Geliri Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği’ne Teslim Etti
Güngördü, Parkta Yoga Etkinliğinden Elde Edilen Geliri Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği’ne Teslim Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim