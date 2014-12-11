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Meclis Genel Kurulu Bütçe Görüşmelerini Sürdürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürüyor. Bugün Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri ele alınıyor.

Meclis Genel Kurulu Bütçe Görüşmelerini Sürdürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürüyor. Bugün Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri ele alınıyor.

11 Aralık 2014 Perşembe 10:38
Meclis Genel Kurulu Bütçe Görüşmelerini Sürdürüyor
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BÜTÇE MARATONUNDA BUGÜN 3 BÜTÇE VAR

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI VE OMBUDSMAN BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürüyor. Bugün Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri ele alınıyor.

2015 bütçesinde Başbakan Yardımcılığı için 192 milyon 114 bin 150 TL; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na 226 milyon 863 bin 800 TL ve Ombudsman’a da 763 bin 500 TL ödenek öngörülüyor.

Meclis Genel Kurulu, saat 11.00’de Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Toplantıyı Başbakan Yardımcılığı bürokratları da izliyor. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş’ın, yakın arkadaşı Ümit Hansel’in ölümü nedeniyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.

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