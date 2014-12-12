Meclis Genel Kurulu Bütçe Görüşmeleri

DÜRÜST: “EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ, SON 10 YILIN EN DÜŞÜK BÜTÇESİ”

UBP Milletvekili Kemal Dürüst, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin, son 10 yılın en düşük bütçesi olduğunu belirterek, yüzde 70’in personel giderine gidecek bütçenin yetersiz kalacağını savundu.

Kemal Dürüst, Cumhuriyet Meclisi’nde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı Sibel Siber’in Genel Kurulu çalışmalarını vaktinde açmadığını iddia ederek, meclis çalışmalarına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Eğitimi ilgilendiren trafik, çevre gibi konuların müfredatta olması veya daha da etkinleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dürüst, yaşam boyu okumayı hedef alan bireyleri yetiştirmek gerektiğini belirtti.

Bugünün eğitim bakanlığının hedeflerinde günü kurtarmaya çalışan bir sistem olduğunu iddia eden Dürüst, eğitimin planlı olması ve ileriyi gören hedeflerle donatılması gerektiğini kaydetti.

Eğitim bakanlığı bütçesinin etkin kullanılmadığını iddia eden Dürüst, bakanlığın faaliyet raporunda belirtilen hususları inceleyerek, eleştirilerde bulundu.

Bakanlık bütçesinin düşüklüğüne işaret ederek, “Siz hangi bütçeyle eğitim işlerini yapacaksınız” sorusunu soran Dürüst, eğitim işlerinin bu bütçeyele sıkıntılı ve yetersiz olacağını söyledi.

Araştırma ve planlama olmaması halinde bunun adının "el yordamıyla hükümetçilik yapmak" olacağını kaydeden Dürüst, eğitim bakanlığının bu yıl neyi hedeflediğini açıklamasını ve projelerin ne olduğunun söylenmesini talep etti.

Dürüst ayrıca, YÖDAK’ın kendi kararlarını alan bir yapıya ulaşması gerektiğini söyledi. KKTC’de üniversitlerin önemine de dikkat çeken Dürüst, yaklaşık 90 kusur ülkeden gelen öğrencilerin kendi ülkelerinde verilen diplomlarla iş bulduğunu kaydetti. KKTC’deki yüksek öğrenimin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Dürüst, KKTC’deki üniversitelere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Kemal Dürüst, hükümetin Doğu Akdeniz Üniversitesi ile kavga ettiğini ileri sürerek, “Bizim kendi üniversitelerimizle kavga etme lüksümüz var mı? Tam da kayıt zamanı kaotik bir ortam yaratıyorsunuz.. .DAÜ’de yüksek öğretime yakışmayan, beceriksizce bir politika güddünüz” ifadelerini kullandı.

Dürüst bütçeye olusuz oy vereceklerini dile getirerek, bakanlığın çalışmalarında başarılar diledi.