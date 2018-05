Meclis Genel Kurulu 8 Saat Süren Çalışmalarını Tamamladı

MECLİS GENEL KURULU 6-SON

MECLİS GENEL KURULU 8 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI



Meclis Genel Kurulu sona erdi. Birleştirilmiş gündemle bugün saat 11.00’de başlayan Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 8 buçuk saat süren çalışmalarını tamamladı.

ARIKLI

Genel Kurul’da “tarım ve çevre sorunları” başlıklı güncel konuşma yapan YDP Milletvekili Erhan Arıklı, öncelikle CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın konuşmasına yanıt verdi.

Evkaf’ın her dönem siyasilerin arpalığı olarak kullanıldığını iddia eden Arıklı “CTP de bundan ari değildir” dedi.

Arıklı, önceki dönemlerde hatalar yapıldığının doğru olduğunu kaydederek “Ancak Dome Otel’in yağma edilmesi de kabul edilemezdir” şeklinde konuştu.

“Sayın Doğuş Derya 4 Milyon TL’nin hesabını sordu ama 400 Yıllık Miras Sergisi için ihalesiz olarak İki Yaka İletişim şirketine 478 bin lira para aktarıldı bunun hesabını neden sormuyor merak ediyorum” diyen Arıklı, bunların CTP döneminde yapıldığını ve Sayıştay’ın da bu konuyla ilgili raporu olduğunu kaydetti.

Arıklı, kendileri için önemli olanın Vakıf mallarının değerini bulması olduğunu belirtti.

Ülkenin ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğunu dile getiren Arıklı, tarımdaki sorunların, tahılın kalitesi, depolama, nakliye, pazarlama, kredi, tarımsal araştırma, yetersiz ve pahalı girdiler gibi başlıklardan oluştuğunu anlattı.

Organize hayvancılık bölgelerinin yetersiz olduğunu anlatan Arıklı, sulu tarım konusunda yapılması gerekenlerden de bahsetti.

Arıklı, üreticinin neredeyse bir yıldır doğrudan gelir desteğinin ödenmediğini, artık dayanacak gücü kalmadığını söyledi.

Kırmızı palmiye böceklerinin de ciddi tehlike yarattığını dile getiren Arıklı, Bakan Şahali’ye bu konuda ne gibi tedbirler alınmasının planlandığını sordu.

CMC konusuna da değinen Arıklı, bu konuyla ilgili süreci paylaştı.

CMC’nin bölgeden kaldırılması için takriben 50 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Arıklı, Türkiye’den bir firmanın Lefke bölgesinde madencilik yapmak için hükümete başvuruda bulunduğunu anlattı.

Arama ruhsatı verilmesiyle bu firmanın işletme izni için 2015’te başvurduğunu kaydeden Arıklı, o tarihten beri o firmaya cevap dahi verilmediğini anlattı.

İlgili firmanın bu atıkları orada kaldırmayı taahhüt ettiğini anlatan Arıklı, hükümetin neden bu şirketle irtibata geçmediğini sordu.

DERYA

Arıklı’nın konuşması üzerine Doğuş Derya yeniden söz aldı. “Arıklı’nın sanki kendisi ‘Salamis yağmalandı Dome da yağmalansın’ demiş gibi bir algı yarattığını” dile getiren Derya, Arıklı’nın söylediği her sözü ispatlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde “iftiracı”, “demagog” pozisyonuna düşeceğini kaydetti.

Eğer Vakıfları arpalık olarak kullanan bir siyasi varsa Arıklı’nın bununla ilgili belgeleri sunmak zorunda olduğunu kaydeden Derya, vakıfların propaganda aracı haline gelmesine karşı çıktığını söyledi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ülkenin zaten yarı kurak bir ülke olduğunu, küresel ısınma nedeniyle giderek daha kuraklaştığını anlattı.

Ülkede sulu tarımla ilgili ciddi bir spekülatif ortam geliştiğini ifade eden Şahali, teknik kapasitesinin ülkeye 75 milyon metre küp su gelmesi için tasarlandığını, 1 metre küp fazlasının olmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Türkiye’den gelen suyun 32 milyon metre küpünün içme ve kullanma suyu olarak dağıtıldığını ifade eden Şahali, geriye kalan miktarın tarımsal sulamaya yetmeyeceğini, onun için bu suyun dağıtımını iyi değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Tarımsal Sulama Projesinin bir an önce hazırlanması gerektiğine işaret eden Şahali, Türkiye ile su konusunda imzalanan protokol çerçevesinde, bakanlığın kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Şahali, ülkede yer altı bir rezerv bulunmadığını belirterek, Lefke Barajı’ndan kullanılan suyun tasarruflu kullanılmasının önemine işaret etti.

Organize hayvancılık uygulanmasının yarattığı bazı sıkıntılara değinen Bakan Şahali, birbirine yakın çiftliklerin bazılarının ari, bazısında bulaşıcı hastalık olmasının sıkıntı yarattığını kaydetti.

KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİNE KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Kırmızı palmiye böceğinin ülkeye ithal edilmiş en büyük çevre felaketlerinden biri olduğuna işaret eden Şahali, böcekle mücadele çalışmalarının Türkiye ile entegre şekilde devam ettiğini anlattı.

Lefke’deki CMC atıkları konusuna da değinen Şahali, kirliliğin ulusal eylem planıyla ele alınması ve kirliliğin bölgenin doğası göz önünde bulundurularak kaldırılması gerektiğini belirtti.



Bakan Şahali, Lefke konusunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bundan 100 yıl sonraya Lefke’nin tahrip edilmiş doğasıyla düşünülmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.CANALTAYUBP Milletvekili Resmiye Canaltay “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler” konusunda yaptığı güncel konuşmada, ülkeler için yurt dışında yaşayan vatandaşların ayrı bir önem taşıdığını ve onlar için bir dış politika belirlendiğini kaydetti.Yurt dışında göç eden Kıbrıslı Türklerin, ülkeden kaçma sebeplerine değinen Canaltay, Kıbrıslı Türklerin yoğunlukla İngiltere, Avusturalya ve Kanada’ya olduğunu kaydetti.Yurt dışına göç eden Kıbrıslı Türklerin sayısının kesin olarak bilinmediğini ifade eden Canaltay, yurt dışında hala ulaşılmayan kitlelerin bulunduğuna değindi.Canaltay, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın yurt dışında konser vermemesi için sebep olmadığını, yurt dışında yaşayan Türkler için birçok etkinlik organize edilebileceğini kaydetti.Yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullanabilmeleri konusunda mecliste düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret eden Canaltay, yurt dışında yaşayan başarılı iş adamlarının ülkede yatırım yapmasının özendirilmesi gerektiğini vurguladı.Canaltay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler için bir milli siyaset belirlenmesini istedi.ZAROĞLUYDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Vatandaşlıklar” konusunda yaptığı güncel konuşmada, Bakanlar Kurulu kararıyla 174 kişinin vatandaşlıklarının iptal edilmesi konusunda kamuoyuna açıklama yapılmamasını eleştirdi.“Hukuksuz bir tavırla” 174 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini ileri süren Zaroğlu, bu konuda eleştirilerde bulunarak, açıklama istedi ve alınan Bakanlar Kurulu kararını okudu.Anayasa’ya göre sadece 3 durumda vatandaşlıkların Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilebileceğine işaret eden Zaroğlu, bu konudaki, Anayasa’da yer alan bazı maddeleri okudu.Anayasaya göre, yalan beyan veya önemli hususları gizlemesi durumunda yurttaşlığın iptal edilebileceğini vurgulayan Zaroğlu, buna göre Bakanlar Kurulu kararının hukuk ve Anayasa’ya göre aykırı olduğunu savundu.Anayasa’da yer alan diğer maddelere de değinen Zaroğlu, “İçişleri Bakanı ve Bakanlar kurulu hangi hak ile vatandaşlıkları iptal etmiştir, bunu öğrenmek istiyorum” dedi.İlk açıklanan listedeki kişiler ile ikinci liste arasında farklılıklar olduğunu ileri süren Zaroğlu, bu konuda da ilgili bakandan açıklama istedi.Zaroğlu, ilgili bakanın Kıbrıslı Türk yurttaşları vatandaşlıktan çıkardığını, Baf doğumlu Cemil Pilli isimli kişinin de vatandaşlıktan çıkarıldığını iddia ederek, bunun gerekçelerini sordu.İptal edilen vatandaşlıklarla aynı yasa üzerinden istisnai yurttaşlığa alınan bin 26 kişinin yurttaşlığının ise neden devam ettiğini soran Zaroğlu, “iptal edilen vatandaşlıkların vicdanları yaraladığını” kaydetti.TÖREUBP Milletvekili Zorlu Töre, “Nüfus ve Vatandaşlıklar” konusunda yaptığı güncel konuşmada, KKTC’de nüfus politikalarının önemine değinerek, Osmanlı döneminde ve Barış Harekatı sonrasında Anadolu’dan ülkeye ciddi sayıda insan geldiğini anımsattı.“Biz Kıbrıs’ta Rumların yanında azınlık durumuna düştük, şimdi nüfusumuzda ciddi bir ilerleme oldu” diyen Töre, bu hükümetin zihniyetine göre geçmişte yapılan bütün vatandaşlıkların sorgulanması gerektiğini ileri sürdü.“Devlet istisnai vatandaşlık vermişse vermiştir, bunu hükümet iptal edilemez” diyen Töre, hükümette bazı kişilerde Anadolu’dan gelen insanları yabancı gören bir zihniyet olduğunu ileri sürdü.Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alanları eleştiren Töre, bu ülke için nüfusun; var olabilmek, haklarını koruyabilmek, ekonomisini döndürebilmek ve masaya oturulduğunda elinin güçlü olabilmesi için önemli olduğunu vurguladı.“Anayasa ihlal edilerek iptal edilen vatandaşlıkların derhal geri verilmesi gerekir” diyen Töre, yeni vatandaşlık verilmesinin durdurulmasını da eleştirdi. Töre, hak sahibi olanlara vatandaşlıklarının verilmesi gerektiğini kaydetti.Törenin konuşmasının ardından yazılı ve sözlü sorulara yer verildi.Sözlü sorular bölümünde Ali Pilli, vatandaşlıklar konusunda adı geçen yeğeni Cemil Pilli’nin burada doğmadığını, ama dedesinin ve babasının Kıbrıslı ve vatandaş olduğunu söyledi. Cemil Pilli’nin vatandaşlıktan atıldığını, dedesinin de Baf kazasında bulunan Falya köyünde doğduğunu kaydetti.Yurt dışında yaşayan birçok Kıbrıslı Türk bulunduğunu, bu vatandaşların ülkeye geri dönüp yatırım yapmaları için olanak tanınması gerektiğini belirten Pilli, vatandaşlıktan çıkarılan Cemil Pilli konusunda bilgi istedi.Dome Otel konusunda bir soru soran UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Dome Otel ihalesi konusundaki raporun değiştirilmeden Meclis’e gelmesini istedi.Sözleşmenin ihaleye çıkılmadan yenilenmesi veya sözleşmenin yenileceği söylemleri konusunda bilgi isteyen Taçoy, son 10 yılda yapılan yatırımlar, Vakıflara ödediği miktar konusunda bilgi isteyerek, Dome Otel çalışanlarının maaş bordolarının Meclise sunulmasını istedi.Taçoy, Vakıflar İdaresi’ne atanan “vatandaş dahi olmayan” koordinatörün kim olduğunu, neden ve nasıl atandığı, söz konusu kişinin görev yetki ve sorumlulukları ile maaşı konusunda bilgi istedi.Soruların ardından Genel Kurul, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki oturumu 4 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.