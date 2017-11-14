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14 Kasım 2017 Salı 13:40

MECLİS GENEL KURUL TOPLANTISI TAMAMLANDI

MECLİS GENEL KURUL TOPLANTISI TAMAMLANDI
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.
Toplantı, güncel konuşmalar bölümünde UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin yaptığı konuşma ve sorular bölümüyle sona erdi.
UBP Milletvekili Zorlu Töre, “milli davamızda toprak, nüfus, garantiler ve KKTC” konusunda konuştu.
Töre, Meclis’in 15 Kasım’da Cumhuriyet’e özel bir toplantı yapmasını arzu ettiğini söyledi.
“En büyük bayram en büyük eser KKTC’dir” diyen Töre, dünyanın birçok yerinden temsilcilerin, Anavatan Türkiye’den temsilcilerin de KKTC’nin 34. yıldönümü kutlaması için adaya geldiğini ifade etti.
Cumhuriyetin kurulduğu günü anımsatan Töre, halkın ve vekillerin coşkusu ve heyecanını hatırlattı.
Töre, federasyona yönelik görüşmelerin yıllardır devam ettiğini, Crans Montana’da federasyonun kurulamayacağı noktasına gelindiğini belirtti.
Töre, KKTC’ye sahip çıkmayan yöneticiler bulunduğunu söyledi.
19 milletvekilinin önerge hazırlayıp meclise verdiğini ve bu önergenin görüşülmeyi beklediğini hatırlatan Töre, bu önergenin yol gösterici niteliği taşıdığını da ekledi.
Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından sorular bölümündeki işlemler yapıldı ve Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı.
Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, bundan sonraki toplantısını 20 Kasım Pazartesi günü yapacak. 
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