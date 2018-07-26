Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI ELE ALINDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan komiteye UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer de katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

GENEL GEREKÇE…

Açıklamaya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı yürürlükte bulunan yasada yer alan eksikliklerin giderilmesi amacıyla hazırlandı.

Tasarıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek hedefleniyor.

