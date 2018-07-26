banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96266
ALTIN
189.797
DOLAR
4.8020
STERLİN
6.3157
EURO
5.6106
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…Tutuklandı
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede Çıktı!
Ercan’da Eylemcilerle Polis Arasında Arbede...
Bakana ağır suçlama!
BAKANA AĞIR SUÇLAMA!
"İlkokul çocuğu gibi gammazcı!"
"İLKOKUL ÇOCUĞU GİBİ GAMMAZCI!"
banner282
Flaş Haber
Bakana ağır suçlama!
Kapat

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI ELE ALINDI

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI ELE ALINDI

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:22
Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI ELE ALINDI
 Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.
CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan komiteye UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer de katılıp, görüş ve önerilerini sundular.
GENEL GEREKÇE…
Açıklamaya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı yürürlükte bulunan yasada yer alan eksikliklerin giderilmesi amacıyla hazırlandı. 
Tasarıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek hedefleniyor.
 


banner288
Son Güncelleme: 26.07.2018 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da Bazı Bölgelerde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Lefkoşa’da Bazı Bölgelerde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Ctp Mağusa Meclis Grubu: “mağusa Belediye Meclis Toplantıları Sabote Ediliyor”
Ctp Mağusa Meclis Grubu: “mağusa Belediye Meclis Toplantıları Sabote Ediliyor”
Cas Çalışanları Ercan’da Süresiz Eylem Başlattı
Cas Çalışanları Ercan’da Süresiz Eylem Başlattı
Maliye Bakanı Denktaş, Gazimağusa’da Temaslarda Bulundu
Maliye Bakanı Denktaş, Gazimağusa’da Temaslarda Bulundu
Alagadi’de Yavru Caretta Caretta’lar Denize Bırakıldı
Alagadi’de Yavru Caretta Caretta’lar Denize Bırakıldı
Besim Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Besim Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Tüketiciler Derneği hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı
Tüketiciler Derneği hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı
8. Girne Kültür Sanat Günleri devam ediyor
8. Girne Kültür Sanat Günleri devam ediyor
CTP’nin Yunanistan’a Destek Kampanyası Sürüyor
CTP’nin Yunanistan’a Destek Kampanyası Sürüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Orman Dairesi’nin Uyarıları Ciddiyetle Uygulanmalı”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Orman Dairesi’nin Uyarıları Ciddiyetle Uygulanmalı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim