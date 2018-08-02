Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı Görüştü



Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplanarak, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Toplantıya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Polis Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

