Meclis Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Toplandı

6 OMBUDSMAN RAPORU VE BİR DİLEKÇE KARARA BAĞLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugünkü toplantısında 6 Ombudsman raporuyla bir dilekçeyi karara bağladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün saat 13.00’te CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi gündeminde bulunan Ombudsman raporlarını görüşerek 6 Ombudsman raporunu ve bir dilekçeyi karara bağladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin de davetli olarak katıldığı toplantıda Komite Başkanı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal ve UBP Milletvekili Ahmet Kaşif yer aldı.