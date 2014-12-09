Meclis Bütçe Görüşmeleri

GENEL KURUL, 23.122 MİLYON TL’LİK CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİ GÖRÜŞÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u bugün ilk olarak toplam 23 milyon 122 bin 330 TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesini ele aldı.

İlk sözü alan CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na destek veren ana muhalefet partisinden konuyla ilgili konuşma beklediğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıs sorunu gibi çok önemli bir noktada temsil edici pozisyonda olduğuna dikkat çeken Soyer, Nisan 2015’te Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağı için geçtiğimiz dönemdeki iç ve dış gelişmeleri ele almanın önemine vurgu yaparak, ilgili dönemde yaşananları değerlendirdi.

Soyer, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu’nun çözülmesi için elde edilen şansı heba ettiğini savundu.

Eroğlu’nun kendi hükümet döneminde imzaladığı pakete daha sonra muhalif olduğunu iddia eden Soyer, Cumhurbaşkanı Eroğlu, Halil İbrahim Akça’nın atanmaması yönünde mektup yazmasına rağmen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atandığına işaret ederek, bu tür davranışların Kıbrıs Türk toplumunun onurunu zedelediğini söyledi.

Soyer, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun UBP’deki kavgada doğrudan taraf olduğunu savunarak, bağımsız olarak hareket etmesi gerekirken bu tür davranışlara girmenin Cumhurbaşkanlığı makamını zedelediğini belirtti.

Bu dönemde yaşananların etkilerinin hala devam ettiğini söyleyen Soyer, İrsen Küçük hükümetinin düşmesinden, şimdiki hükümete kadar yaşanan tüm süreçlerde Eroğlu’nun etkili olduğunu iddia etti.

Soyer, bütün bu süreçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlandığını ileri sürerek, ülkenin böylesi bir dönemi hiç yaşamadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, seçim yatırımı için Kıbrıs müzakerelerinde “Ortak Metini” baskı altında imzaladığını açıkladığı yönünde açıklama yaptığını söyleyen Soyer, müzakerelerin durduğu bu aşamada bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Soyer, Eroğlu’nun iç siyaset ve Kıbrıs konusuyla ilgili tutumunu eleştirdi.