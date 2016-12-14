Meclis Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2017 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı görüşmeleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 154 milyon 12 bin TL’lik bütçesi ile devam ediyor.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2017 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı görüşmeleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 154 milyon 12 bin TL’lik bütçesi ile devam ediyor.

Konuyla ilgili ilk sözü UBP milletvekili Ersin Tatar alarak, Ercan Havalimanı’yla ilgili uyarılarda bulundu ve mali anlamda da sıkı şekilde denetim yapılması gerektiğini söyledi.

Tatar, fiber optik ağının geliştirilmesini ve yatırımın nasıl ve kimin tarafından yapılacağının bir an önce belirlenmesini istedi.

Telefon Dairesi’yle ilgili de bir dizi bilinmezlik olduğuna işaret eden Tatar, fiber optik konusunun özel sektöre bırakılmasının doğru olmayacağını belirtti.

Tatar, Ercan Havalimanı ve fiber optik altyapısının ilgili bakanlığın en önemli konuları olduğunu vurguladı. Tatar, yol altyapılarıyla ilgili çalışmaların da hızlandırılması ve ara emirlerinin yarattığı gecikmeyi ortadan kaldıracak çözümler üretilmesini istedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, hükümetin tek işinin günü kurtarmak olmaması gerektiğini ifade ederek, bunun “hükümet etmek” değil “idare etmek” olduğunu söyledi.

Ercan’la ilgili imzalanan sözleşmenin üzerine birkaç ek sözleşme yapıldığını, bunların bir dizi farklı yoruma sebep olduğunu ve çeşitli hukuki sorunlar yaşandığını anımsatan Erhürman, gecikmelerin tümünün sözleşme imzalanırken yaşanan öngörüsüzlükten kaynaklandığını savundu.

Erhürman, bu ülkede yapılan bütün sözleşmelerde kamu menfaatinin zedelendiğini ileri sürerek, mali protokolde de yer alan sözleşmeler biriminin hala kurulmadığını belirtti.

Kısa bir süre önce meydana gelen kazanın ardından komite kurulmasını ve kazanın incelenmesini önerdiklerini ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadığını kaydeden Erhürman, aynı gün saatlerin değiştirilmemesiyle ilgili de sebep gösterilmesini istediklerini ancak onun da açıklamasını alamadıklarını anlattı.

Erhürman, hükümetin ağır vasıtaların trafiğe çıkma saatleriyle ilgili yaptığı düzenlemeyi müttehitlerin uygulamayacağını açıkladığını ve hiçbir yetkilinin bununla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını belirterek, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın 10 gün önce, AB’nin yol güvenliğiyle ilgili ayrıntılı bir projesi olduğunu meclis kürsüsünden açıkladığını anımsattı ve Denktaş’ın bu çalışmayı Dürüst’e iletip iletmediğini sordu.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, karayollarındaki çevre kirliliğiyle ilgili eleştirilerde bulunarak altyapının da trafikte büyük tehlike yarattığını belirtti. Angolemli, vatandaşların verdiği vergilerin de yollar için kullanılmadığını savundu.

Ercan konusunda da eleştirilerde bulunan Angolemli, “13. Maaşları ödeyemeyen hükümet Ercan’ı acele okuttu” dedi.

Trafik konusunda gençlerin sokaklarda olduğunu ifade eden Angolemli, “Ülkede istifa kültürü yok. 6 ayda düzeltemezdi ama Bakan istifa etmeliydi. Bu olsaydı gençler bu kadar tepki göstermezdi ” dedi.

Saatlerin Türkiye’ye uydurulmasını da eleştiren Angolemli, şimdi Türkiye’nin saatinin de AB’yle uygun olmadığını ama onlarla iş yapılabildiğini söyleyerek “biz yağcıyız yağcı” dedi. Angolemli, trafik cezalarının da caydırıcı olmadığını dile getirdi.

Angolemli, hükümetlerin artık seçim yatırımı olarak istihdam yapmadığını hizmet alımına gittiğini kaydederek, devletin bile tutar olarak ne kadarlık hizmet alımı yaptığını bilmediğini söyledi.

Ulaşım alanında yaşanan aksaklıkları ve şikayetleri de dile getiren Angolemli, ülkenin farklı sektörlerde yaşanan çeşitli sıkıntılara örnekler verdi.

Angolemli, dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi istifa müessesesinin hayata geçmesini temenni ederek, “hükümete saatler konusundaki inadından vazgeçme” çağrısı yaptı.