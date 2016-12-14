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14 Aralık 2016 Çarşamba 08:18

Meclis Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 17 milyon 200 bin TL’lik bütçesi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor
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SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 17 milyon 200 bin TL’lik bütçesi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde 2017 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine bugün de devam ediliyor.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 10.40’da başlayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında ilk olarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 17 milyon 200 bin TL’lik bütçesi görüşüldü.

Söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli , sivil savunmanın her dönemde gerekli ve önemli bir kurum olduğunu belirterek, bu kurumun başındaki kişinin KKTC’den olmamasını eleştirdi.

Bundan önceki Sivil Savunma Başkanı’nın FETÖ’cü ilan edildiğini ve kimseden konuyla ilgili açıklama yapılmadığını hatırlatan Angolemli, “Biz kurumlarımızın sahibi olmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Meclis Genel Kurulu 154 milyon 12 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini ele alıyor.

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