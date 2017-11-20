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20 Kasım 2017 Pazartesi 13:36

MECLİS BAŞKANLIĞI BİNİCİLİK KUPASI HAFTA SONU YAPILDI

KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Meclis Başkanlığı Kupası hafta sonu yapıldı.

MECLİS BAŞKANLIĞI BİNİCİLİK KUPASI HAFTA SONU YAPILDI
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KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Meclis Başkanlığı Kupası hafta sonu yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 ayrı kategoride yapılan yarışmada, 70 cm’de Royal Atlı Spor Kulübü’nden Yaz Metin “Şayan” isimli atıyla; 85 cm’de Royal Atlı Spor Kulübü’nden Azra Kitaplı “Jubily” isimli atıyla; 100 cm’de Tunaç Ridding Club’tan Altuğ Tatlısulu “Güneş” isimli atıyla; 120 cm’de Tunaç Ridding Club’tan Jasmine Çelebioğlu “Rain” isimli atıyla birinci olurken Kudret Yarışı olan 155 cm’de Aner Atlı Spor Kulubü’nden Arda Aner birinciliği elde etti.
Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupaları Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.
Başkan Siber etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl da yapılan kupanın bundan sonra da gelenekselleşen bir şekilde devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.
Siber, kadın ve erkeğin aynı müsabakada yarışabildiği ender branşlardan olan binicilik branşının, ülkede daha da gelişmesini ve hak ettiği yeri bulmasını diledi.
Yarışmaya katılan sporculara ve organizasyonu düzenleyen federasyon yetkililerine teşekkür eden Siber, dereceye giren sporcuları da kutladı. 
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