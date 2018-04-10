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MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI ŞEFİK’İ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis çalışmalarının her zaman yargı ile paralel şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, bu dönemde de aynı çerçevede birlikte çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI ŞEFİK’İ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis çalışmalarının her zaman yargı ile paralel şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, bu dönemde de aynı çerçevede birlikte çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

10 Nisan 2018 Salı 15:17
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI ŞEFİK’İ KABUL ETTİ
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Uluçay,Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’i kabul etti.


Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Yüksek Mahkeme Yargıcı Ahmet Kalkan, Meclis Genel Koordinatörü Emine Sarı ve Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.


Kabulde ilk sözü alan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Uluçay’a yeni görevi nedeniyle başarılar diledi ve yeni dönemin hayırlı olmasını, bu dönemde Meclisten güzel yasaların çıkması temennisinde bulundu. 

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Meclis’te bekleyen bir çok yasa olduğunu anımsatan Şefik özellikle “Hukuk Komisyonu Yasası”nın bunlar içinde en önemli konumda olduğuna dikkati çekti.

ULUÇAY 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Geçmiş dönemde seçim yasasının hazırlandığına işaret ederek, “Hazırlanan yasa çerçevesinde seçim, sizlerin çalışmaları ile başarıyla gerçekleşmiştir. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Yasanın ülke adına bir ilk olduğunu söyleyen Uluçay, yasada yasama anlamında bir takım eksiklikler olabileceğini bunların düzeltilmesi için de yeni dönemde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Uluçay, geçen dönem “Hukuk Komisyonu” oluşması adına yapılan taslak çalışması olduğunu anımsatarak, bu dönemde bu çalışmanın yeniden ele alınacağını ve bu konuda da bütçe görüşmelerinde Milletvekillerin de destek verdiğinin görüldüğünü söyledi.
Başkan Uluçay, bugüne kadar kurumlararası yürütülen işbirliğinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanç belirterek, ziyareti nedeniyle Şefik’e teşekkür etti.

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