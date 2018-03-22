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MECLİS BAŞKANI ULUÇAY YÖDAK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) heyetini kabul etti.

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY YÖDAK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) heyetini kabul etti.

22 Mart 2018 Perşembe 19:21
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY YÖDAK HEYETİNİ KABUL ETTİ
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MECLİS BAŞKANI ULUÇAY YÖDAK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) heyetini kabul etti. 
 

Meclisten yapılan açıklamaya göre, kabulde ilk sözü alan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, görevi nedeniyle Başkan Uşluçay’ı kutlayarak başarılar diledi ve ziyaret vesilesiyle Kurulun faaliyetleri hakkında bilgi vermek istediklerini belirtti.

Büke, yüksek öğrenim alanı ile ilgili bir güvenlik projeleri bulunduğunu ifade ederek, mevcut durumda 16 üniversite bulunduğunu ve Mecliste bekleyen üniversite başvuruları olduğuna dikkati çekerek bunların planlanması ile ilgili tüm Bakanlıklardan da görüş alarak genel sisteme kayıt imkanı yaratmak istediklerini söyledi.

Kurulun uyumlu bir çalışma ortamı olduğuna inandığını ifade eden Büke, alınan kararların tümünün oybirliği ile alındığına dikkati çekti.

ULUÇAY
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, YÖDAK’ı diğer kurumlar gibi önemli bir kurum olarak gördüklerini ifade ederek, bütçe görüşmelerinde de Kurul ve üniversiteler ile ilgili çeşitli görüşler sunulduğunu ve iyi bir tartışma ortamı yaşandığını vurguladı.
YÖDAK’ın başlatmış olduğu bir çalışma olduğunu bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Uluçay, Kurulun uzlaşı kültürüne dönük çalışmaların ülkedeki üniversiteleri daha ileriye götüreceğine inandığını söyledi.
YÖDAK’ın bir uyum içerisinde çalıştığını gözlemlediklerini ifade eden Uluçay, bunun ülkeye de büyük katkısı olacağına inanç belirtti.

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