Meclis Başkanı Uluçay, TSK Temsilcisi Org.atilla Gülan’ı Kabul Etti!

Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC’de bulunan TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ı kabul etti.



Gülan’a Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.



TSK Temsilcisi Org.Atilla Gülan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler adına KKTC’de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.



Gülan, “Kıbrıs Türk halkı inşallah 44 yıldır yaşadığı özgürlük ve barış ortamını sonsuza kadar devam ettirecektir” dedi.



ULUÇAY



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44. yıldönümünü kutlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.



Dün yaşanan mülteci konusuna da değinerek, bir insanlık dramı yaşandığını kaydeden Uluçay, tüm insanların barış içerisinde ülkelerinde yaşayabilmesi temennisinde bulundu.



Uluçay, bunu sağlamanın dünyadaki tüm bireylerin boynunun borcu olduğunu dile getirerek, dünkü olayda destek veren GKK ve TSK teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Uluçay ve Gülan birbirlerine anı tabağı takdim etti.



