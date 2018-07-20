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Meclis Başkanı Uluçay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oiktay’ı Kabul Ett

ULUÇAY: “SONUÇ ODAKLI ZEMİN OLUŞMASI HALİNDE BİR SONUÇ ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Meclis Başkanı Uluçay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oiktay’ı Kabul Ett

ULUÇAY: “SONUÇ ODAKLI ZEMİN OLUŞMASI HALİNDE BİR SONUÇ ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

20 Temmuz 2018 Cuma 15:48
Meclis Başkanı Uluçay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oiktay’ı Kabul Ett

ULUÇAY: “SONUÇ ODAKLI ZEMİN OLUŞMASI HALİNDE BİR SONUÇ ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

OKTAY: “ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN NE ZAMAN OLURSA OLSUN KKTC İLE KIBRIS TÜRK HALKI İLE HEP BİRLİKTE OLDUK VE BUNDAN SONRA DA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Yardımcısı Fuat Oktay, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaklarını tekrarladı.
 
Fuat Oktay görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye’de yeni bir sisteme geçildiğini ve yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha güçlü olacağını, Kıbrıs’ta çözümyönünde ortak çabaların da devam edeceğini söyledi.

Adada bir çözüme Rum tarafının engellemeleriyle henüz ulaşılamadığını kaydeden Oktay, “Kıbrısta farklı adımların  atılması anlamında, özellikle ekonomik ve mali anlamda Kıbrıs’ın bir cazibe merkezine dönüşüyor olması önemli” dedi.

Mecliste yapısal dönüşüm için gerekli yasaların çıkıyor olmasının da önemli olduğunu ifade eden Oktay, “Birlikteliğimizin çokdaha hızlısonuç verebilmesi anlamında bunların olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Oktay, “Biz sizinleyiz, kader birliğimiz vardır, şartlar ne olursa olsun ne zaman olursa olsun KKTC ile kıbrıs Türk halkı ile hep birlikte olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.  

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, “Barışın değerini bilen bir halk olarak bugün sağlanmış huzur ve güven içerisinde 20 Temmuz kutlamalarında dünyaya barış mesajları vermekteyiz” dedi

Kıbrıs sorunununa çözüm sağlanabilemesi için yıllardan beridir Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile birlikte yapıcı yaklaşım içerisinde çalışmakta olduğunu, Kıbrıs Türk kesiminin her zaman yaklaşımı ve müzakerelerde ortaya koyduğu önerilerin yapıcı olduğunu kaydeden Uluçay, “Sonuç odaklı bir zemin oluşması halinde bir sonuç elde edilebleceğini düşünüyoruz” dedi.

Çözümün sadece Kıbrıs’a değil Akdeniz bölgesine ekonomik açıdan ciddi bir getirisi olacağına inandığını kaydeden Uluçay, adanın etrafında bulunan doğalgaz kaynaklarının ekonomide değerlendirilmesinin daha hızlı olacağını, Akdeniz bölgesindeki ulkelerin ekonomisinin gelişmesine de katkı koyacağına, bunun da ortadoğudaki barış sürecine katkı koyacağına inandığını söyledi.

Türkye’de yeni bir sisteme geçildiğini, bu sistemin içerisinde, gerek iki ülke arasında imzalanan protokol çerçevesinde KKTC’nin gelişimini sürdürmesi gerekse de Kıbrıs türk halkının üzerine düşeni daha hızlı yerine getirmesi için daha çokçalışacaklarını söyleyen Uluçay, “ TC’nin yeni sisteminde de KKTC‘nin ekonomisinin gelişmesinde çok önemli adımlar atılabilecektir. Çok daha hızlı ve seri olmalıyız” dedi.

 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 19:43
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