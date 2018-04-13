MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, KTAMS HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Güven Bengihan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni Yönetim Kurulu’nu kabul etti.



Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde söz alan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, yeni Yönetim Kurulu olarak Meclis’in daha iyi görev yapabilmesi adına eksiklikler var ise bunların aşılması adına üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.



Bengihan, Başkan Uluçay ile geçmişte İçişleri Bakanlığı döneminde tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Meclis Başkanlığı döneminde de aynı çalışmaların gerçekleşeceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, sendikanın yeni yönetim kurulunu kutladı ve KTAMS’ın yıllarca ülkeye önemli hizmetler verdiğini söyledi.



Uluçay, yeni dönemde gerek Meclis personelinin çalışma hayatı gerekse Kamu Reformu Yasası konusunda geçmişten devam eden katkıların aynı şekilde süreceğine inanç belirtti.



Uluçay, “İnanıyorum ki yeni dönem, ülkemizde özellikle kamudaki verimliliği arttırabilme açısından ciddi bir şans yaratacaktır. Bu şansı iyi değerlendirirsek ülkemize yararlı olmuş olacağız” dedi.