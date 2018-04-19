Meclis Başkanı Uluçay Konuk Çocukları Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 23 Nisan kutlamaları için KKTC’de bulunan yabancı ülke çocuklarını kabul etti.

Kabulde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de yer aldı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan’ın tarihte ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin kuruluşunun 98. yıldönümünün kutlandığını söyledi.

Dünya çocuklarının kendi yaşam biçimleriyle kültürlerini Adaya taşıdıklarının ve buradaki akranlarıyla kültürel bir paylaşım yaşadıklarının altını çizen Bakan Özyiğit, Atatürk’ün “gelecek sizsiniz” dediği çocuklarla hem ülkeye hem de dünyaya barışın gelebilmesi adına bu tür birlikteliklerin önemli olduğunu söyledi.

Özyiğit 23 Nisan’ın KKTC’ye, TC’ye ve dünyaya kutlu olmasını diledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, dünya çocuklarını KKTC Meclisi çatısı altında ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek, Meclisin KKTC parlamenter sistemindeki yapının temsil edildiği yer olduğunu hatırlattı.

“Dünyanın geleceği” diye hitap ettiği çocukların, uzlaşı kültürü temelinde barış dostluk ve ülkelerarası işbirliğini geliştireceğini söyleyen Uluçay, çocukların KKTC’de bulunuyor olmalarının ileride atacakları adımlara ivme katacağını belirtti ve ziyaret için çocuklara teşekkür etti.

Daha sonra çocuklar ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Uluçay’a sundu ve birlikte anı fotoğrafı çektirildi.