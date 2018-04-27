"Meclis Başkanı Uluçay, KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni Ziyaret Etti"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ankara ziyaretinin ikinci gününde Divan Heyeti üyeleriyle birlikte KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.



Uluçay’ı Büyükelçi Fazıl Can Korkut ve elçilik görevlileri karşıladı.



Meclis basın bürosunun açıklamasına göre, ziyaret vesilesiyle elçilik çalışmaları ve çalışma alanında yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi alacağını belirten Uluçay, elçiliğin KKTC için hayati öneme sahip bir konumda olduğuna vurgu yaptı.



Büyükelçi Fazıl Can Korkut da ziyaret dolayısıyla Uluçay’a teşekkür etti.Uluçay ve Divan Heyeti üyeleri ayrıca Büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Ataşeliği de ziyaret ederek, Askeri Ateşe Piyade Kurmay Albay Akın Örsdemir’le görüştü.