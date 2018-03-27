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MECLİS BAŞKANI ULUÇAY KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI EKİBİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Dünya Tiyatro günü nedeniyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu ekibini kabul etti.

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI EKİBİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Dünya Tiyatro günü nedeniyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu ekibini kabul etti.

27 Mart 2018 Salı 15:34
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI EKİBİNİ KABUL ETTİ
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MECLİS BAŞKANI ULUÇAY KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI EKİBİNİ KABUL ETTİ


Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Dünya Tiyatro günü nedeniyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu ekibini kabul etti.
 

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, Dünya Tiyatrolar gününü buruk bir şekilde kutladıklarını belirterek, Devletin tiyatrosu olduğunu ancak salonu bulunmadığı ifade etti.
Konunun Meclis bünyesinde gündeme gelmesi konusunda Başkan Uluçay’dan destek talep eden Doğan, 2018 yılının sahnesiz geçirecekleri son yıl olmasını temenni etti.
 

ULUÇAY 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Dünya Tiyatrolar gününde tiyatroya emek verenleri ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, ülkelerin gelişmesinde ekonomilerin gelişmesi ve paralel olarak kurumsal yapıların güçlenmesinin önemli olduğunu , ancak sanatın ekonomiden de daha az önemli olmadığını belirtti.
Başkan Uluçay, ülkelerin ürettikleri sanatları ile ayakta kalabildiğine dikkati çekerek “Sahnenin yapılabilmesi için bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki hep beraber bunu başaracağız” şeklinde konuştu.
Uluçay, ülkelerin kurumsal yapısını güçlendirecek olanın sanat ve sanatçısının sanatını sunabilmesi olduğunu belirterek, ülkenin sanatçı olarak değil ama, sahne olarak mağduriyet yaşadığının bir gerçek olduğunu söyledi.
Uluçay: “İnanıyorum ki sizlerde olan bu istek ve arzu bizleri de motive edecek ve tiyatronun sahneye kavuşabilmesi için 1999’dan beri yaşanmakta olan bu sıkıntının giderilmesi için Meclis olarak üstümüze düşeni yapacağız” dedi

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