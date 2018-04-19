MECLİS BAŞKANI ULUÇAY İLKOKULLARDAN ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 26 ilkokulun öğrencilerinin oluşturduğu heyeti kabul etti.



Öğrencilerle sohbet eden Teberrüken Uluçay kabulün başında yaptığı konuşmada, ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.





Uluçay, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek, daha temiz bir çevre, daha iyi sağlık hizmeti, çatışma kültüründen uzak koşullar sağlayabilmek için, çocukların büyüklerini ve milletvekillerini devamlı olarak sorgulaması ve zorlaması gerektiğini ifade etti.Gelecek nesiller için daha iyi koşullar yaratmanın milletvekili olarak boyunlarının borcu olduğunu kaydeden Uluçay, “Sürekli sorgulayın, zorlayın gerekirse de azarlayın” dedi.





