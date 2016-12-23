Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 12:01

Meclis Başkanı Siber, Türk Üroloji Derneği Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 2017 yılında 1500 kişinin katılımıyla KKTC’de uluslararası bir kongre düzenlemek amacıyla ülkede temaslarda bulunan Türk Üroloji Derneği heyetini kabul etti.

Meclis Başkanı Siber, Türk Üroloji Derneği Heyetini Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DERNEK, 2017’DE 1500 KİŞİLİK ULUSLARARASI KONGRENİNKKTC’DE DÜZENLENMESİ AMACIYLA TEMASLAR YAPIYOR

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 2017 yılında 1500 kişinin katılımıyla KKTC’de uluslararası bir kongre düzenlemek amacıyla ülkede temaslarda bulunan Türk Üroloji Derneği heyetini kabul etti.

SİBER: “EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ”

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başkan Siber, uluslararası düzeyde gerçekleşecek böylesine bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kongrenin bilimsel açıdan büyük katkıları olacağını ve gelecek ürolog ve doktorların da KKTC’yi tanıyabilmeleri açısından büyük bir fırsat teşkil edeceğini ifade eden Siber, bunun aynı zamanda turizm açısından da olumlu bir katkısı olacağını belirtti.

Siber, KKTC’nin mevcut durumu itibariyle zaman zaman uluslararası organizasyonların ülkede yapılmasına engeller çıktığına vurgu yaparak buna rağmen sanat, kültür ve tıp gibi insani konularda ambargo konulmaması konusunda ısrar ederek her platformda bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu dile getirdiklerini anlattı.

KKTC’nin bu tür kongreler için gerek iklim gerekse altyapı açısından çok uygun olduğunu dile getiren Siber, kongrenin başarılı geçmesini temenni etti.

TELLALOĞLU

Aynı zamanda Kıbrıslı Türk olan, Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Tellaloğlu da kabulde yaptığı konuşmada, derneğin 1979 yılından itibaren birçok uluslararası kongreyi Kuzey Kıbrıs’ta düzenlediğine işaret ederek 2017 yılı kongresini de yine KKTC’de gerçekleştirmek amacıyla temaslarda bulunduklarını söyledi.

Devlet ve hükümet yetkililerinin desteğiyle kongrenin çok daha anlamlı ve başarılı olacağına inandıklarını dile getiren Tellaloğlu, kongreyle ilgili teknik bilgiler de verdi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Meclis Başkanı SiberTürk Üroloji DerneğiKabul
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” Dergisi Tanıtıldı “Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi”...
Atun “Girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz” Atun “Girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz”
Yağmurlu Hava Devam Edecek Yağmurlu Hava Devam Edecek
Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Asayiş Operasyonu Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Trafik Ve Asayiş Operasyonu
Anadolu Ajansı’ndan TAK’a Kutlama Mesajı Anadolu Ajansı’ndan TAK’a Kutlama Mesajı
BRTK Yönetim Kurulunu Kabul Eden Meclis Başkanı Siber’den “Arşiv” Vurgusu BRTK Yönetim Kurulunu Kabul Eden Meclis Başkanı...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

“Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk...
Lefkoşa Türk Belediyesi As Başkanı Akın Aktunç bugün “Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi”...

Haberi Oku