Meclis Başkanı Siber, Türk Üroloji Derneği Heyetini Kabul Etti

DERNEK, 2017’DE 1500 KİŞİLİK ULUSLARARASI KONGRENİNKKTC’DE DÜZENLENMESİ AMACIYLA TEMASLAR YAPIYOR

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 2017 yılında 1500 kişinin katılımıyla KKTC’de uluslararası bir kongre düzenlemek amacıyla ülkede temaslarda bulunan Türk Üroloji Derneği heyetini kabul etti.

SİBER: “EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ”

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başkan Siber, uluslararası düzeyde gerçekleşecek böylesine bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kongrenin bilimsel açıdan büyük katkıları olacağını ve gelecek ürolog ve doktorların da KKTC’yi tanıyabilmeleri açısından büyük bir fırsat teşkil edeceğini ifade eden Siber, bunun aynı zamanda turizm açısından da olumlu bir katkısı olacağını belirtti.

Siber, KKTC’nin mevcut durumu itibariyle zaman zaman uluslararası organizasyonların ülkede yapılmasına engeller çıktığına vurgu yaparak buna rağmen sanat, kültür ve tıp gibi insani konularda ambargo konulmaması konusunda ısrar ederek her platformda bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu dile getirdiklerini anlattı.

KKTC’nin bu tür kongreler için gerek iklim gerekse altyapı açısından çok uygun olduğunu dile getiren Siber, kongrenin başarılı geçmesini temenni etti.

TELLALOĞLU

Aynı zamanda Kıbrıslı Türk olan, Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Tellaloğlu da kabulde yaptığı konuşmada, derneğin 1979 yılından itibaren birçok uluslararası kongreyi Kuzey Kıbrıs’ta düzenlediğine işaret ederek 2017 yılı kongresini de yine KKTC’de gerçekleştirmek amacıyla temaslarda bulunduklarını söyledi.

Devlet ve hükümet yetkililerinin desteğiyle kongrenin çok daha anlamlı ve başarılı olacağına inandıklarını dile getiren Tellaloğlu, kongreyle ilgili teknik bilgiler de verdi.



