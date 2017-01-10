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10 Ocak 2017 Salı 11:58

MECLİS BAŞKANI SİBER, TABİBLER BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ

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MECLİS BAŞKANI SİBER, TABİBLER BİRLİĞİ'Nİ KABUL ETTİ
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MECLİS BAŞKANI SİBER, TABİBLER BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, toplumsal değerlere saygılı olarak yapılan her türlü çalışma ve eleştirinin toplumda değer bulduğunu söyleyerek “Sivil toplumu demokrasinin köşe taşı olarak görüyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Siber, Kenan Arifoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin yeni yönetim kurulundan bazı üyeleri kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Siber, birliğin yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek, birliğin 1950’lerde kurulmuş ülkenin en köklü meslek örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Siber, birliğin sadece ülkenin sağlık sorunlarıyla ilgili değil, genel sorunlarıyla ilgili de fikir üreten bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çekerek, sivil toplum örgütlerinin varlığı ve sesini duyurmasının demokrasinin bir gereği olduğunu düşündüklerini belirtti.

Toplumsal değerlere saygılı yapılan her türlü çalışma ve eleştirinin toplumda değer bulduğunu söyleyen Siber, sivil toplumu demokrasinin köşe taşı olarak gördüklerini ifade etti.

Tabipler Birliği Yasası’nın, Meclis’ten geçtiğini anımsatan Siber, toplumun ihtiyaç duyduğu bütün yasaların da çağa uygun bir şekilde geçmesini sağlamanın yasa ile yönetilen hukuk devletinin görevi olduğunu vurguladı.

YASALARIN HIZLANMASI İÇİN ÇIKIŞ YOLU

Yasaların hızı konusunda sürekli özeleştiri yaptıklarını vurgulayan Siber, bu konuda buldukları çıkış yolunu ortaya koydukları Hukuk Komitesi çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Sağlığın yasal eksikleri bulunduğunu ve günün şartlarına göre sadece yamalamalarla yürütülüp, hekimlerin özverileri ile bugüne kadar bir noktaya taşındığını ifade eden Siber, sistemsizliğin en çalışkan hekimi ve üretken bir kişiyi bile bir noktada içinde eritebildiğini belirtti.

ARİFOĞLU

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu da konuşmasında birliğin yeni yönetim kurulu olarak resmi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Siber’e birliğe gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sağlıkla ilgili günün şartlarına göre yasaların değişiminin önemli olduğuna dikkati çeken Arifoğlu, bu yasa ve tüzük çalışmalarının günlük olarak hazırlanması gerektiğini, aksi halde yaşanan zaman kaybının sağlığa olumsuz etkileri olacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler
KabulTabipler BirliğiSibel Siber
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