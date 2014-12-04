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Meclis Başkanı Siber, Mormenekşe’de Ziyaretlerde Bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Mormenekşe Köy Kadın Kursu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle biraraya gelip çalışmaları hakkında kurs öğretmenleri Leyla Bayramoğlu’ndan bilgi aldı.

Meclis Başkanı Siber, Mormenekşe’de Ziyaretlerde Bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Mormenekşe Köy Kadın Kursu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle biraraya gelip çalışmaları hakkında kurs öğretmenleri Leyla Bayramoğlu’ndan bilgi aldı.

04 Aralık 2014 Perşembe 09:45
Meclis Başkanı Siber, Mormenekşe’de Ziyaretlerde Bulundu
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SİBER: “ÜRETME HANGİ YAŞTA OLURSA OLSUN KİŞİYE YAŞAM ENERJİSİ VERİR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Mormenekşe Köy Kadın Kursu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle biraraya gelip çalışmaları hakkında kurs öğretmenleri Leyla Bayramoğlu’ndan bilgi aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Siber, köy kadın kurslarının önemine işaret ederek, kursların; kadınlara birçok değişik alanda eğitim verilmesini sağladığını ve üretkenliği teşvik ettiğini, ayrıca kadınların biraraya gelmesini sağlayan sosyal bir ortam yarattığını söyledi. “Üretme, hangi yaşta olursa olsun kişiye yaşam enerjisi verir” diyen Siber, ruh sağlığı açısından da üretmenin önemli olduğunu vurguladı.

Toplumun her alanında eşit bir statüye sahip olması gereken kadınların öne çıkarak adalet, eşitlik ve özgürlük temelinde ekonomik, siyasi ve sosyal hayat içindeki yerini alması gerektiğini söyleyen Siber, “Başarılı erkeğin arkasında duran başarılı kadın figüründen sıyrılarak, kendilerinin öne çıkmasına, görünür olmasına ihtiyacımız var” dedi.

Sibel Siber ayrıca, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kadınların bu anlamlı gününü de kutlayarak kursiyerlere yaptıkları çalışmalarda başarı diledi.

“SPOR ÖNEMLİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, Mormenekşe Spor Kulübü’nü de ziyaret ederek, kulüp yöneticisi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette kulüp hakkında bilgi alan Siber, birçok spor kulübünün zor koşullar altında faaliyet yürütmeye çalıştığını, sporun toplum yaşamında önemli olduğunu, özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu söyledi. Siber, bu nedenle yöre halkının kendi bölgesindeki gençler için büyük fırsatlar yaratmaya çalışan spor kulüplerine ve diğer sosyal faaliyet yürüten derneklere gönül bağı ile katkı yapmalarının önemine değindi.

Siber ayrıca, devletin spor konusunda gençlerin önünü açacak politika üretmekle de mükellef olduğunu kaydetti.

Bu arada Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’e, muhtarlık çalışmaları hakkında bilgi vererek, Mormenekşe Muhtarlığı Kültür ve Sanat Merkezi’ni gezdirdi.

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Meclis Başkanı SiberMormenekşe’de Ziyaretlerde BulunduKıbrıs Manşet
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