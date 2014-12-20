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Meclis Başkanı Siber KTFF’yi Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk gençlerinin diğer ülke gençleriyle spor yapmasını engelleyen ambargoların aşılması için etkin lobicilik yapılmasının şart olduğunu belirterek, ülkede uluslararası tanınmışlığı olan kurumların bunu başarabileceğine inanç belirtti.

Meclis Başkanı Siber KTFF’yi Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk gençlerinin diğer ülke gençleriyle spor yapmasını engelleyen ambargoların aşılması için etkin lobicilik yapılmasının şart olduğunu belirterek, ülkede uluslararası tanınmışlığı olan kurumların bunu başarabileceğine inanç belirtti.

20 Aralık 2014 Cumartesi 12:05
Meclis Başkanı Siber KTFF’yi Ziyaret Etti
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SİBER: “AMBARGOLAR LOBİCİLİKLE AŞILABİLİR. ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI OLAN KURUMLARIMIZ BUNU BAŞARABİLİR”

“LİDERLER GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLERDE SPOR, KÜLTÜR VE SANATA ÖNEM VERMELİ, TOPLUMLARIN BİRBİRİNE GÜVENİNİ ARTIRMALI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk gençlerinin diğer ülke gençleriyle spor yapmasını engelleyen ambargoların aşılması için etkin lobicilik yapılmasının şart olduğunu belirterek, ülkede uluslararası tanınmışlığı olan kurumların bunu başarabileceğine inanç belirtti.

Siber, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki halkın arasındaki güvenin artırılması sayesinde olabileceğini, bu yüzden son zamanlarda güneyden kuzeye futbol oynamak maksadıyla gelen kişilere güneyden tepki gösterilmesinin bu güveni olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek, müzakereleri yürüten liderlerin güven artırıcı önlemler kapsamında spor, kültür ve sanata daha fazla önem vermesi gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Sibel Siber bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret ederek, Başkan Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Sertoğlu, Siber’in ziyaretine teşekkür ederek, özellikle ülke gençliği üzerinde etkili olan ambargoların kaldırılması ve sporun önünün açılması için girişimde bulunulmasını talep etti.

Ülkede her sektörün dar boğazda olduğunu ancak gençlerin çıkmazının en büyük dar boğaz olduğunu, spor kulüplerinin gençleri uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu, bu yüzden spora daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade eden Sertoğlu, ülkede artık gençliğe önem verecek duruşa destek vereceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Sibel Siber de, KTFF’nin ülke gençliği için önemine işaret ederek, spor kulüplerinin gençleri uyuşturucu ve benzer kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu, sosyal ortam yarattığını, gençlerin dostluk arkadaşlık ilişkilerini geliştirmesine olanak sağladığını vurguladı.

Siber, KKTC’nin uluslararası toplumun bir parçası olmadığını, bunun toplumun psikolojisi ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini, spor takımlarının uluslararası alanda maç yapamadığını anımsatarak, bu konuda bu sıkıntıların aşılabilmesi için etkin lobiciliğin şart olduğunu kaydetti.

Uluslararası tanınmışlığı olan kurumların bunu başarabileceğini ve sporun önünü açabileceğini ifade eden Siber, liderlerin de güven artırıcı önlemler kapsamında spor, sanat ve kültüre daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Örneğin Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a gelen bir futbolcuya Güneyde büyük tepki gösterildiğini, bunun da iki toplum arasındaki güveni olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Siber, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın, iki toplumun birbirine güvenmesi durumunda bulunulabileceğine dikkat çekti.

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