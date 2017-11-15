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15 Kasım 2017 Çarşamba 20:47

MECLİS BAŞKANI SİBER, KASIRGA İLE AKDAĞ’I KABUL ETTİ

MECLİS BAŞKANI SİBER, KASIRGA İLE AKDAĞ'I KABUL ETTİ
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MECLİS BAŞKANI SİBER, KASIRGA İLE AKDAĞ’I KABUL ETTİ
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümü kutlamalarında Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nı temsil eden Genel Sekreter Fahri Kasırga ile Türkiye Hükümetini temsil eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul etti.

AKDAĞ

Kabulde konuşan Akdağ, KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümünde adada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının muassır medeniyetler seviyesine ulaşmayı kafasına koymuş bir millet olduğunu kaydeden Akdağ, Kıbrıs Türk halkına gerek tecrübe gerekse finansal destek programlarıyla her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, buna güçlerinin olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde taleplerinin el birliğiyle çalışarak 2 yıl içerisinde karşılanabileceğini dile getiren Akdağ, güzel bir hastahane ve sağlık sitemi ile bunun mümkün olduğunu kaydetti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de Türkiye’den gelen yetkililerin bu günde yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gelemeyenlere selam ve saygılarını iletti.

Amaçlarının halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve geleceğe umutla bakarak daha iyisi için çalışmak olduğunu dile getiren Siber, KKTC’de güçlü bir insan kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanarak bir çok şeyi başarabileceklerini ifade eden Siber, sağlık alanındaki sorunların giderilmesi ve sağlık sisteminin yenilenmesinin halkı çok memnun edeceğini vurguladı.

Siber, Türkiye’de sağlık alanında yapılan dönüşümün burada da KKTC şartlarında uygulanmasının çok yararlı olacağını söyledi ve bunun için işbirliğinin önemli olduğunu belirtti. 



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