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11 Ocak 2017 Çarşamba 11:08

MECLİS BAŞKANI SİBER, HAKSEN YÖNETİM KURULUNU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, motivasyonu arttırma adına halka verilen mesajlarda her zaman yapıcı olunması gerektiğini belirtti.

MECLİS BAŞKANI SİBER, HAKSEN YÖNETİM KURULUNU KABUL ETTİ
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MECLİS BAŞKANI SİBER, HAKSEN YÖNETİM KURULUNU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, motivasyonu arttırma adına halka verilen mesajlarda her zaman yapıcı olunması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Siber, İzzet Türkmen Başkanlığındaki Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Yönetim Kurulunu   kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Siber, sendikaların sadece üyeleri için değil ülkedeki genel sorunlar için de hak ve adaletin uygulanması adına pozitif katkılar koydukları anda değerlerinin artabileceğini düşündükleri söyledi.

Sendikanın tüzüğünde yer alan başkanlık süresinin 3 dönemden fazla olamaması ilkesinin örnek alınması gereken bir yönetim şekli olduğuna değinen Siber, yönetenlerin görevini yaparken alternatifsiz olunmadığının bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Yöneticilerin görevlerini icra ederken görev sorumluluğu ve bilinciyle en iyisini yapma amacı taşımaları gerektiğini vurgulayan Siber, beklenen görevin takım ruhu ile birlikte yapılması gerektiğini söyledi.

Sistemlerin doğru oturtulması durumunda bireylerin ve yöneticilerin daha iyi performans gösterebileceğine vurgu yapan Siber, işleyişin başkanların ya da kişilerin keyfiyetine değil sisteme bırakılması gerektiğini belirtti.

Göz önünde olan sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin halka verdikleri mesajlarda motivasyonu artırma yönünde yaptıkları çalışmalarda hep yapıcı olmaları gerektiğine işaret eden Siber, “Her toplumun değerleri ve toplumsal kimliği vardır.Bunlara saygı temelinde eleştiriler her zaman halk tarafından kabul görür.Bunlara saygı duyulmadan yapılanlar, eleştiri olmaktan çıkar.Bunu yaptığımız takdirde bu küçük adada, birbiri ile bağları güçlü olan bir halk olarak daha iyiye varabileceğiz” dedi.

Başkan Siber, kamuda çalışma motivasyonunu arttıracak çalışmaların herkes tarafından memnuniyetle karşılanacağını kaydetti.

TÜRKMEN

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen de konuşmasında yıllardır geçici statüsünde çalışan memurların yanı sıra engelli statüsünde çalışanların da bulunduğunu anımsatarak sendikanın kurulduğu günden beri bu konuda yasal çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkmen, diğer kurumlardaki sıkıntıları gördüklerini ve bu bağlamda sendikacılığa olan tepkileri düzeltebilmek adına bir misyon üslenerek yola çıktıklarını, hem kamuda hem de özel sektörde tüm çalışanları birleştirme adına yol almak istediklerini belirtti.

Türkmen, özel sektörde sendikalaşma ve iş güvenliğiyle ilgili yasa çalışmaları sürdürdüklerini de kaydetti.

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