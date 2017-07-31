Meclis Başkanı Siber Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yıldırım’ı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.

GKK’nın 41’inci, TMT’nin 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünün kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı alay komutanları ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı da hazır bulundu.

YILDIRIM

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK’nın KKTC’nin varlığının en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Yıldırım, GKK’nın 41’inci, TMT’nin 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünü kutladı.

Halkın güvenliğini sağlama ile devam ettirmeye kararlı ve azimli olduklarını söyleyen Yıldırım, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin orduyu güçlendirme çabasından hiç vazgeçmediğini belirtti.

Yıldırım, barışın teminatı olduklarını, bunu sağlamak için de güçlü olmaları gerektiğini dile getirerek, bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, GKK’nın 41’inci, TMT’nin 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başladı.

Kurumlar arası işbirliğinin toplumu ileri taşıyacağını söyleyen Siber, işbirliği ve uyum içinde, insanı merkeze koyarak çalışılırsa, her türlü zorluğun üstesinden gelinip, başarıya ulaşılabileceğini belirtti.

Uzlaşmazlıkların barışla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Siber, ancak dünyada savaşlar ve göçlerin sürdüğünü belirtti.

Güvenliğin önemine işaret eden Siber, halkın orduya güvendiğini ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamından yana olduğunu söyledi.