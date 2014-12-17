Meclis Başkanı Siber Gazeteciler Cemiyeti Heyetini Kabul Etti

SİBER: “ETİK KURALLARA HEPİMİZ UYMALIYIZ”

AKAR: “ARTIK MESLEĞİMİZE BİR OTOKONTROLÜN GELMESİNİ İSTİYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, etik değerleri ancak kişisel ve toplumsal duyarlılığın yargılayabileceğini belirterek, hem siyasetçilerin, hem de medyanın etik değerlere uyması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Siber, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetim kurulunu kutladı.

TOPLUMSAL YARGI

Bilişim suçlarıyla ilgili yasa konusunda açıklamalar yapan Siber, “Bizim toplumsal etik değerlerimiz vardır aslında ve bu toplumsal etik değerler maalesef tam olarak yasalarla korunamaz. Ben her zaman şunu gündeme getirmiştim, öyle etik değerlerimiz vardır ki bunu hiçbir yasa koruyamaz. Bunu ancak kişisel ve toplumsal duyarlılık yargılar. Dolayısıyla yasal olmayan olayları yargı yargılarken, etik olmayan olayları da toplumsal yargı yargılar” ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ÜLKEYİZ... KİŞİLER VE AİLELER YARALANIYOR"

Küçük bir ülke olan KKTC'de birbirini tanıyan ve bilen bir halk olmasından dolayı etik değerlere çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Siber, zaman zaman Meclis kürsüsünden de temelsiz eleştiriler yapıldığını, bunların basına ve sosyal medyaya yansıdığını ve kişilerle aileleri de yaraladığını kaydetti.

"SİYASETÇİLER DE MEDYA DA ETİK DEĞERLERE DİKKAT ETMELİ"

Meclis Başkanı Siber, siyasetçilerin ve medya mensuplarının da bu etik değerlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bazen öyle suçlamalar ve ağır eleştiriler olur ki, o insanın ailesi, çevresi, çocukları etkilenir. Tabii ki eleştiri yapılacaktır. Özellikle bir siyasi kimliği veya toplum tarafından bilinen bir kişinin söylediği veya açıkladığı görüş, fikir veya eylem eğer kabul görmüyorsa tabii ki eleştirilecektir ama fikirler bazında...” şeklinde konuştu.

“HEPİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİDİR”

Son günlerde yaşanan özellikle kadın milletvekillerine yönelik cinsiyet bazındaki eleştirilerin de toplumsal etik ve ahlakına uygun olmadığını dile getiren Sibel, “Bunlara hepimizin dikkat etmesi gereklidir” dedi.

Bir yasa yapıldığında ilgili paydaşların da fikirlerinin önemli ve yararlı olduğunu dile getiren Siber, Bilişim Suçları Yasası’nın da ivedilik sırasında olduğunu ve ilgili paydaşlarla çalışılarak geçmesi gereken bir yasa olduğunu belirtti.

Siyaset yapılırken hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan konularda başka siyasetçiler hakkındaki açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyleyen Siber, bu yüzden siyasete ve siyasetçiye güvenin de yitirilebileceğini kaydetti.

AKAR: “BİLİŞİM SUÇLARIYLA İLGİLİ YASA GEÇ KALINMIŞ BİR ADIM”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ise, Cemiyet’in yeni yönetim kurulu olarak yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin içinde bulunduğu hassas dönemde yönetimi üstlendiklerini belirtti.

Bilişim suçlarıyla ilgili yasa çalışmasında basın örgütlerinin görüşlerinin alınmasının faydalı olacağını dile getiren Akar, bunun aslında geç kalınmış bir adım olduğunu kaydetti.

“ARTIK MESLEĞİMİZE BİR OTOKONTROLÜN GELMESİNİ İSTİYORUZ”

“Artık mesleğimize bir otokontrolün gelmesini istiyoruz. Mesleğin hak ve menfaatlerini korurken kişilerin özel yaşamını da koruyucu bir takım kararların alınmasını bekliyoruz” diyen Akar, Meclis’in bir süre önce bir takım kararları büyük eksikliklerle geçirmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Memlekette artık siyasi parti görüşünün önemi olmadan, kişilerin hak ve menfaatlerini koruyucu, medyanın özgür çalışmasını engellemeden bir takım adımların atılması gerektiğini söyleyen Akar, şöyle konuştu:

“PARLAMENTO KENDİNİ DE TOPARLAMALI”

“Yanlış bilgi ve belgelerle Meclis kürsüsünden orada olmayan kişiler hakkında hiçbir gerçeğe dayanmadan konuşma yapan milletvekillerini görmekteyiz. Parlamento medya ve bilişim suçları konusunda bir karar alacaksa o zaman parlamento kendini de toparlamak zorundadır. Devlet televizyonu ekranlarından gerçek olmayan konuları Meclis kürsüsünden gündeme getirmenin önüne geçilmesi gerekir.”

Akar, ayrıca istenildiği takdirde yasa tasarıları görüşülürken komitelerde çalışabileceklerini dile getirdi.

Ziyaret sırasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akar, Meclis Başkanı Siber’e teşekkür plaketi de takdim etti.