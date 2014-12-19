Meclis Başkanı Siber, GAÜ Öğrencilerini Kabul Etti

SİBER: “HER MİLLETVEKİLİNİN, SİYASET BİLİMİ OKUMUŞ BİR DANIŞMANI OLMALI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri öğrencileri ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, her milletvekilinin, Siyaset Bilimi okumuş bir danışmanı olması gerektiğini belirtti. Siber, ülkedeki üniversitelerde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin eğitim almasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Siyaset Bilimi okumanın önemine işaret eden Siber, bu bölümden mezun olanların ülkelerinin siyasetlerine büyük katkıları olacağını belirtti.

Meclis’teki milletvekillerinin tümünün Siyaset Bilimi okumadığını söyleyen Siber, her milletvekilinin bu bölümde okumuş bir danışmanı olması gerektiğini ifade etti.

Öğrencilere, Meclisle, yapılan çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili bilgi veren Siber, onların sorularını da yanıtladı.