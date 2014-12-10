Meclis Başkanı Siber Diyetisyenler Birliği Yetkililerini Kabul Etti

BİRLİK YETKİLİLERİ MESLEK YASALARININ İVEDİLİKLE GEÇMESİ KONUSUNDA SİBER’DEN DESTEK İSTEDİ

SİBER: “ÖZELLİKLE İNSAN SAĞLIĞINI DİREKT İLGİLENDİREN KONULARDA GECİKME KABUL EDİLEMEZ. BU DUYARLILIĞINIZI İLGİLİ KOMİTEYE BİR KEZ DAHA İLETECEĞİM”

BALKIR: “ÜLKEMİZDEKİ EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİ KANSER VE KALP. PEK ÇOK HASTALIĞIN TEMELİNDE YANLIŞ BESLENME VAR”

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği yetkilileri meslek yasalarının ivedilikle geçmesini beklediklerini kaydederek, Meclis Başkanı Sibel Siber’den konuyla ilgili destek talep etti.

Meclis Başkanı Sibel Siber, bugün Feriha Balkır başkanlığındaki Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği yetkililerini kabul etti.

Sibel Siber’e yasal boşluklar nedeniyle karşılaştıkları sorunları anlatan Feriha Balkır, 1 yıldan fazladır meclis komitesinde bekleyen Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı’nın bir an önce geçmesini istediklerini kaydetti.

Meclis Başkanı Sibel Siber ise özellikle insan sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda gecikme kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Birlik yetkililerinin duyarlılığını ilgili komiteye bir kez daha ileteceğini söyledi, “Bu sadece sizler için değil, halk sağlığı için de önemli bir konu” dedi.

“PEK ÇOK HASTALIĞIN TEMELİNDE YANLIŞ BESLENME VAR”

Meclis’teki görüşmede ilk sözü Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Feriha Balkır aldı.

Mesleklerinin temelinde koruyucu hekimliğin olduğunu kaydeden Balkır, “Biz insanları doğru beslenme konusunda ne kadar bilgilendirirsek hastalıkların devlete mali yükü o kadar azalır ve daha sağlıklı bir toplum oluruz. Pek çok hastalığın temelinde yanlış beslenme var” dedi.

“BESLENME DANIŞMANLIĞI VE DİYETİSYENLİK ARASINDAKİ AYRIM YAPILAMIYOR”

Günümüzdeki en önemli sorunlardan birinin çocuk yaşta görülen obezite olduğunu kaydeden Balkır, “Maalesef bunun için de hiçbir şey yapamıyor, yasal boşluklarla karşılaşıyoruz” dedi.

Balkır, yasal boşluktan faydalanan spor eğitmenleri, beslenme danışmanları gibi kişilerin insanlara gelişigüzel diyet programları yazdığını anlatarak, toplumun henüz beslenme danışmanlığı ve diyetisyenlik arasındaki ayrımı yapamadığını söyledi.

Feriha Balkır, “Bu yanlış uygulamalardan ciddi şekilde zarar gören insanlarla karşılaşıyoruz. Sonuçları da bize mal ediliyor” dedi.

“DANIŞMA MERKEZLERİ DENETİMDEN UZAK”

Bir mesleğin bu kadar kolay yapılamayacağını belirten Balkır, danışma merkezlerinin denetimden uzak olduğunu da söyleyerek, yasa eksikliğinden doğan sıkıntıları son dönemde daha çok hissetmeye başladıklarını aktardı.

Kreşlere giden çocukların beslenmesine de işaret eden Feriha Balkır, buralarda diyetisyen olması ve diyetisyenlerin yemeklerin pişirilme aşamasında da yer alması gerektiğini söyledi.

“ÇOCUKLARA VERİLEN YEMEKLERİ GÖRDÜK SONRA ENDİŞEYE KAPILIYORUZ”

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Balkır, “Kreşlerde, birçok özel okulda diyetisyen yok, elimize gelen menüleri, çocuklara verilen yemekleri gördük sonra endişeye kapılıyoruz. Bu çocukları 20 yıl sonra hastalıklı birer fert olarak mı göreceğiz?” diye sordu.

Obezite bağlı gelişen diyabet, kalp ve kanser gibi hastalıklara da işaret eden Feriha Balkır, “Ülkemizdeki en önemli sağlık sorunlarından biri kanser ve kalp” dedi.

SİBER: “KOMİTELER ÇOK AKTİF VE ETKİN ÇALIŞTIĞI HALDE MAALESEF GECİKME YAŞIYORUZ”

Meclis Başkanı Sibel Siber ise kabuldeki konuşmasında insan sağlığını doğrudan ilgilendiren mesleklerde yasanın olmamasının ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Komitelerdeki yasa çalışmalarının ivedilik sırasına göre gittiğini söyleyen Siber, “Komiteler çok aktif ve etkin çalıştığı halde maalesef gecikme yaşıyoruz” dedi.

“BİRÇOK ORTAMDA YAŞANAN KAOSUN VE ŞİKÂYETİN ALTINDA YATAN NEDEN…”

Bugün birçok meslek örgütü oluştuğunu ve yeni meslek gruplarına yeni yasalar yapmak durumunda olduklarını kaydeden Siber şunları dile getirdi:

“Her kurumun yasası olması, bunların uygulanması ve denetlenmesiyle kaos yaşamayız. Bugün birçok ortamda yaşanan kaosun ve şikâyetin altında yatan neden budur. Bizim gibi küçük bir ülkede bunlardan şikayet ediyor olmamız kabul edilecek bir durum değil.

Bu konuları 3–5 yıl önce halktan biri olarak eleştiriyordum. Bugün devletin en üst kademelerin birinde yönetici olarak bulunuyorum, aynı eleştiriyi yapıyor olmak da çok kabul edilebilecek bir şey değildir. Şu an mademki elimizde bir erk var, bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”

Konuşmasında dünkü sel felaketine de değinen Meclis Başkanı Siber, “Doğa bize güzelliklerini sunarken eğer olumsuzluk yaşıyorsak bunun sebebi doğa değil, bizleriz” dedi.