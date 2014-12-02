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Meclis Başkanı Siber Çetinkaya Spor Kulübü’nün Yeni Başkanı Erülkü’yü Kabul Etti

Meclis Başkanı Sibel Siber, kulüplerin mali açıdan sıkıntılı olmasının en büyük nedeninin kurumsallaşamama olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Siber Çetinkaya Spor Kulübü’nün Yeni Başkanı Erülkü’yü Kabul Etti

Meclis Başkanı Sibel Siber, kulüplerin mali açıdan sıkıntılı olmasının en büyük nedeninin kurumsallaşamama olduğunu söyledi.

02 Aralık 2014 Salı 13:11
Meclis Başkanı Siber Çetinkaya Spor Kulübü’nün Yeni Başkanı Erülkü’yü Kabul Etti
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SİBER: “PEK ÇOK SORUNUN ALTINDA KURUMSALLAŞAMAMA YATMAKTADIR”

Meclis Başkanı Sibel Siber, Çetikaya Türk Spor Kulübü’nün yeni başkanı Meriç Erülkü ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, “başarılarla dolu” Çetinkaya TSK’nın zor dönemde olduğuna atıfta bulunarak, “Bazı değerlerimiz vardır ki yaşatılmalıdır. Çetinkaya Spor Kulübü de aidiyetimizin bir parçasıdır ve geleceğe taşınmalıdır. Bunun toplumsal bir görev olduğuna inanıyorum” dedi.

Bunun elbirliği ile yapılabileceğini, ancak kurumsallaşamamasının  kulüplerin en ciddi sorunlarından olduğunu kaydeden Siber, “Pek çok sorunun altında kurumsallaşamama yatmaktadır. Kulüplerin mali darboğaza girmesinin altında en çok bu neden çıkıyor. Amatör ruhla, ancak profesyonelce çalışmak gerekir” dedi.

Sibel Siber, izolasyonlar altında faaliyet gösteren spor kulüplerinin uluslararası maç yapmasını beklerken, bu kulüplerin yok olmasına göz yummanın mümkün olamayacağını belirtti.

ERÜLKÜ

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Meriç Erülkü ise, hedeflerinin Kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmak  olduğu kaydetti.

Erülkü, “futbol tarihinde çok önemli bir yeri olan” Çetinkaya Türk Spor Kulübünü bulunduğu darboğazdan kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve destek talep etti.

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