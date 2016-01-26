Meclis Başkanı Siber Bağdat’ta…

SİBER “11. İSLAM İŞBİRLİĞİ PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK KONFERANSI”NDA GÖZLEMCİ ÜYE OLARAK KONUŞMA YAPTI

SİBER: “TÜM ÜYE ÜLKELERİN KIBRIS TÜRK HALKININ MARUZ KALDIĞI İZOLASYONUN KALDIRILMASINA KATKIDA BULUNACAK SOMUT ADIMLARI ATMALARINI BEKLİYORUZ”

“KIBRIS SORUNUNUN ADİL BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜMLENMESİ; ÇATIŞMALARDAN YORULMUŞ BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLACAKTIR”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerine, “daha fazla ertelemeden Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyonun kaldırılmasına katkıda bulunacak somut adımları atmaları” çağrısında bulundu.

Siber, Kıbrıs görüşmelerinin pozitif ivme kazandığına da vurgu yaparak, özellikle Kıbrıs’ta iki liderin çözüm yönünde çok olumlu mesajlar verdiğini ve 2016’da çözüm umudunun yüksek olduğunu işaret etti ve “50 yıldır süregelmekte olan Kıbrıs sorununun adil bir şekilde çözümlenmesi, çatışmalarla ve bunların sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışan ve çatışmalardan yorulmuş bölgemiz için çok önemli bir gelişme olacaktır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber Bağdat’ta gerçekleştirilen 11. İslam İşbirliği Parlamentolar Arası Birlik Konferansı’nda (İSİPAB) “Gözlemci Üye Kıbrıs Türk Devleti” adına konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Sibel Siber konferansta yaptığı konuşmada, üye ülkelere; “Haksız izolasyonların aşılmasına yardımcı olmak ve karşılıklı ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek üzere Kıbrıs Türk Devleti’yle olan etkin dayanışma ve yakın ilişkiyi güçlendirmek için tüm üye ülkelere çağrıda bulunuyoruz” diye seslendi.

Siber, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nin 11. Konferansında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerine hitap etmenin kendisi için ayrıcalık ve büyük bir onur olduğuna vurgu yaptı.

Üye ülkelere Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin en içten selamlarını ileten Siber, şahsı ve heyetine gösterilen olağanüstü konuk severlik için Irak Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimi sundu.

Siber ayrıca, Irak Temsilciler Konseyi ile İİT Parlamento Birliği’ne, bu önemli toplantıyı başarıya ulaştırmak için gösterdikleri ortak çabalardan ötürü teşekkür etti.

Bugün Müslüman dünyasının birçok bölgesinde büyük can kayıpları ve insanların yerlerinden edilmelerine yol açan savaşlar, çatışmalar ve terörizm yaşandığını belirten Siber, şöyle devam etti:

“Bugün buradayız çünkü başta Filistin, Suriye ve Irak olmak üzere Müslüman alemindeki kardeşlerimizi olumsuz şekilde etkileyen bu gelişmeler karşısında seyirci kalamayacağımızın farkındayız. Diğer konular yanında terörizm konusunun sadece ele alınmasının değil, bu sorunların etkin bir şekilde üstesinden gelinebilmesi için nelerin yapılması gerektiğini de konuşmanın zamanı çoktan gelmiştir ancak bu şekilde halklarımız hak ettikleri barış, istikrar ve zenginliğe kavuşabileceklerdir. Kıbrıs Türk Devleti olarak biz bu amaca ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”



Sibel Siber, bölgedeki sorunlar nedeniyle, İİT şemsiyesi altında dünyadaki Müslümanların dayanışma içerisinde olmalarının daha da bir önem ve gereklilik kazandığını belirterek, bu konferansın Müslüman ülke parlamenterleri arasında daha güçlü bağlar kurulmasına ve ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin daha da güçlenmesine vesile olacağını ümit ettiğini söyledi.

Siber, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nin Ocak 2015’te İstanbul’da düzenlenen 10. Konferansı’nda yayınlanan deklarasyonda diğer konular yanında “Haksız izolasyonların aşılmasına yardımcı olmak ve karşılıklı ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmek üzere Kıbrıs Türk Devletiyle olan etkin dayanışmalarını ve yakın ilişkilerini güçlendirmeleri yönünde üye devletlere çağrıda bulunmalarından” dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

Sibel Siber ayrıca İİT’nin 27-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kuveyt’te düzenlenen 42. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda, “Müslüman Kıbrıslı Türklerle etkin dayanışmanın güçlendirilerek yakın ilişkiler kurulması, Kıbrıslı Türklere maddi ve siyasi yardım sağlamak amacıyla onlara uygulanan insanlık dışı izolasyonun önüne geçilmesi ve her alanda ilişkilerin artırılması”; ayrıca “Ekonomik işbirliği, ulaşım ve turizm gibi alanlarda yatırım fırsatlarını araştırma amaçlı karşılıklı ziyaretler yapmaları ve Müslüman Kıbrıslı Türklerle kültür ve spor alanlarında ilişkilerini geliştirmeleri, öğrenci ve akademisyen değişimleri dahil, Kıbrıs Türk üniversiteleri ile işbirliğinin teşvik edilmesi” yönünde üye ülkelere çağrı yapan kararından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kıbrıslı Türkler olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ile ticari, eğitim ve kültür dahil pek çok alanda ve her seviyede uzun süredir devam eden ve geliştirmeyi başardıkları işbirliğinden onur duyduklarını belirten Siber, şunları söyledi:

“Ancak bu bağların daha da geliştirilmesi için halen daha pek çok yapılması gereken şey vardır. Keza, tüm bu memnuniyet verici gelişmelere rağmen ne yazık ki İİT kararlarında bahsi edilen geniş kapsamlı izolasyonlar Kıbrıslı Türklerin günlük hayatlarını etkileyen olumsuz bir durum olmaya devam etmekte ve yaşamın her alanında gelişmelerine mani olmaktadır.

Bu bağlamda, tüm üye ülkelerin söz konusu deklarasyon ve karar uyarınca daha fazla ertelemeden Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyonun kaldırılmasına katkıda bulunacak somut adımları atmalarını bekliyoruz.”

Meclis Başkanı Sibel Siber, üye ülkeleri “Kıbrıs’taki umut verici güncel siyasi gelişmelerle” ilgili olarak da bilgilendirdi.

Siber, müzakerelerin; “11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklamada da öngörüldüğü üzere, adada iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu ve iki eşit statüde kurucu devletten oluşan bir federasyon kurulması amacıyla” devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Görüşmeler son aylarda yoğunlaştırılmış ve birçok konuda ilerlemeler sağlanmıştır. Keza, yürütme, yasama ve yargı konuları neredeyse sonuçlandırılmış ve geriye kalan konuların tamamlanması için taraflarca büyük bir çaba sarf edilmektedir.

Birkaç gün önce adadaki iki liderin Davos, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde Kıbrıs konusunda bir panele katıldıklarını ve BM Genel Sekreteri ile bir üçlü toplantı gerçekleştirerek müzakerelerde gelinine noktaya ilişkin değerlendirme yaptı.

Davos’ta iki lider de devam etmekte olan müzakerelere ilişkin pozitif mesajlar verdiler. Liderler, önümüzdeki ayların süreç için kritik olmasına ve daha ilerleme sağlanması gereken konular olmasına rağmen aylar içerisinde veya 2016’da çözüme ulaşılabileceği yönünde beklentilerini beyan etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı sayın Mustafa Akıncı’nın Davos’ta söylediği üzere, bu çaba adanın yeniden birleştirilmesi için son fırsattır ve uluslararası toplum dahil tüm taraflar bu fırsatın kaçırılmaması ve bir anlaşmaya varılması için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdırlar.

50 yıldır süregelmekte olan Kıbrıs sorununun çözümlenmesi hiç kuşkusuz çatışmalarla ve bunların sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışan bölgemiz için çok önemli bir gelişme olacaktır. Kıbrıs sorununun çözümlenmesi zorlu sorunların dahi sonuçlandırılabileceğine dair umutların yeşermesine neden olmakla kalmayıp, çatışmalardan yorulmuş bölgemize çok özlenen barış ve istikrarı da getirecektir.”